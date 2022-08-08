Збройні сили України завдали чергової атаки по Антонівському мосту через Дніпро. Ще уражено низку військових об'єктів на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook.

Було чутно вибухи у Новій Каховці та Чорнобаївці. За словами депутата, удари завдали по Скадовському та Дар’ївці.

“Схоже, День Повітряних сил України для орків закінчився знатним феєрверком. Горять, вибухають”, – написав він.

У Росії визнали, що в Антонівського моста пошкоджено полотно. Несучі елементи не постраждали. Раніше окупанти створили переправу поблизу моста.

В ОК “Південь” зазначили, що ЗСУ завдали три удари по скупченню російського озброєння, техніки та опорному пункту в Херсонському районі. Ще один удар стався по складу боєприпасів в Бериславському районі.