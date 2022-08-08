Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook.
Було чутно вибухи у Новій Каховці та Чорнобаївці. За словами депутата, удари завдали по Скадовському та Дар’ївці.
“Схоже, День Повітряних сил України для орків закінчився знатним феєрверком. Горять, вибухають”, – написав він.
У Росії визнали, що в Антонівського моста пошкоджено полотно. Несучі елементи не постраждали. Раніше окупанти створили переправу поблизу моста.
В ОК “Південь” зазначили, що ЗСУ завдали три удари по скупченню російського озброєння, техніки та опорному пункту в Херсонському районі. Ще один удар стався по складу боєприпасів в Бериславському районі.
У повідомленні зазначено, що окупанти продовжують залякувати місцеве населення. Російські війська намагаються налаштувати людей проти ЗСУ. Вони розповідали, що українські захисники нібито планують до повного знищення масово обстрілювати населені пункти, які звільнятимуться з-під окупації.
- Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 серпня високоточними ракетами HIMARS ЗСУ завдали вогневого враження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.
- Окупаційна влада, підтримувана російськими силами, може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України.