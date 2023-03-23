Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройні сили України змушені витрачати від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів через інтенсивність боїв.

Про це повідомив Столтенберг в інтерв’ю The Guardian

“Бої настільки інтенсивні, що Україна на день використовує від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує РФ. Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж рівень виробництва”, — заявив генсек.

За його словами, “Путін не планує миру, він планує нову війну”. Він вважає, що Захід має бути готовий надалі підтримувати Україну боєприпасами і зброєю.

Столтенберг додав, що у Росії нарощують військово-промислове виробництво. Також Москва звертається за зброєю до авторитарних режимів Ірану, Північної Кореї та інших держав.

Генсек закликав членів НАТО на саміті у Вільнюсі домовитися витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.