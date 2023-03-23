Про це повідомив Столтенберг в інтерв’ю The Guardian
“Бої настільки інтенсивні, що Україна на день використовує від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує РФ. Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж рівень виробництва”, — заявив генсек.
За його словами, “Путін не планує миру, він планує нову війну”. Він вважає, що Захід має бути готовий надалі підтримувати Україну боєприпасами і зброєю.
Столтенберг додав, що у Росії нарощують військово-промислове виробництво. Також Москва звертається за зброєю до авторитарних режимів Ірану, Північної Кореї та інших держав.
Генсек закликав членів НАТО на саміті у Вільнюсі домовитися витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.
- Росія почала знімати з консервації радянські танки сімейства Т-54/55, випущені в 40-50-ті роки.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), Росії не вистачає артилерійських снарядів, і вона намагається знайти їх в інших країнах.