Українські захисники ліквідували одну з чотирьох військових баз противника в тимчасово окупованому Мелітополі. Збройні сили України завдали по ній понад 30 ударів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

ЗСУ вивели з ладу одну з чотирьох військових баз росіян. Крім того, вчора завдяки партизанам бронепоїзд з боєприпасами окупаційних військ зійшов з рейок.

За словами Івана Федорова, росіяни прагнуть зробити провокації. Обстрілами мирних районів та знищенням інфраструктури вони намагаються зашкодити цивільному населенню. Мер наголосив, що ЗСУ “роблять все задля того, щоб повернути мирне життя”.