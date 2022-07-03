Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
ЗСУ вивели з ладу одну з чотирьох військових баз росіян. Крім того, вчора завдяки партизанам бронепоїзд з боєприпасами окупаційних військ зійшов з рейок.
За словами Івана Федорова, росіяни прагнуть зробити провокації. Обстрілами мирних районів та знищенням інфраструктури вони намагаються зашкодити цивільному населенню. Мер наголосив, що ЗСУ “роблять все задля того, щоб повернути мирне життя”.
Також очікується великий потік мелітопольців на евакуацію. У Запоріжжі людям допоможуть розміститися.
- Нагадаємо, росіяни закріплюються в районі Лисичанська, кинувши туди, на думку очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, усі свої сили. Місто зараз у вогні.
- Проксі-керівництво може встановлювати умови для прямого приєднання проксі-республік “Л/ДНР” до Російської Федерації.