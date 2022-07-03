Про це Сергій Гайдай написав у своєму Telegram-каналі.
“Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні. Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили”, – так описав ситуацію в регіоні очільник Луганської ОДА. Він також додав, що росіяни атакували місто із “незрозумілою жорстокою тактикою”.
Зокрема, Гайдай зауважив, що росіяни повністю знищують усі будівлі в Лисичанську, попри те, що навіть у Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі.
У ворога все ще дуже багато живої та технічної сили – і це попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Ворог зазнає значних втрат, але просувається.
“Вони закріплюються в місті [Лисичанськ], а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти”, – розповів Гайдай, додавши, що росіяни також обстріляли населені пункти Золотарівка та Білогорівка, поблизу останньої було відбито ворожий наступ.
Протягом минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину та торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні в Дніпропетровській області.
Лисичанськ зараз у вогні – очільник Луганської ОВА // 8 фото
- Нагадаємо, російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.
- Розпочалася сто тридцята доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Україна чинить опір російським окупантам на землі та у повітрі. Зокрема, авіація Повітряних сил Збройних сил України знищила близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів.
- Проксі-керівництво може встановлювати умови для прямого приєднання проксі-республік “Л/ДНР” до Російської Федерації.
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