Лисичанськ зараз у вогні – очільник Луганської ОВА

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, кинувши туди, на думку очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, усі свої сили. Місто зараз у вогні.

Про це Сергій Гайдай написав у своєму Telegram-каналі.

“Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні. Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили”, – так описав ситуацію в регіоні очільник Луганської ОДА. Він також додав, що росіяни атакували місто із “незрозумілою жорстокою тактикою”.

Зокрема, Гайдай зауважив, що росіяни повністю знищують усі будівлі в Лисичанську, попри те, що навіть у Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі.

У ворога все ще дуже багато живої та технічної сили – і це попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Ворог зазнає значних втрат, але просувається.

“Вони закріплюються в місті [Лисичанськ], а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти”, – розповів Гайдай, додавши, що росіяни також обстріляли населені пункти Золотарівка та Білогорівка, поблизу останньої було відбито ворожий наступ.

Протягом минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину та торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні в Дніпропетровській області.