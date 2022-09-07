Херсонщина: з 24 лютого росіяни викрали понад 600 українців

російсько-українська війна
15:58 Дослідники знайшли підтвердження можливому існуванню еукаріотів майже 2 мільярди років тому
15:54 У Польщі припускають можливість війни з Росією найближчими роками
15:28 Американський актор Бен Стіллер користується чашкою з написом «Я люблю Львів» на пам‘ять про місто
15:18 Путін пригрозив Заходу припинити постачання енергоресурсів у разі обмеження цін на нафту та газ
15:13 Уряд Німеччини «залишається скептичним» щодо обмеження ціни на російський газ
15:07 Протягом останньої доби важкі бої точаться під Харковом, на Донбасі та на Херсонщині – британська розвідка
14:55 ВР має забезпечити медійникам доступ до трансляцій всіх засідань, оскільки заборона обмежить прозорість ухвалення рішень — ІМІ
14:30 У Міноборони заявили про відтермінування взяття жінок на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року
14:25 Країни Балтії досягли домовленості обмежити в’їзд громадянам Росії
14:06 Росія оголосила винагороду за захоплення в Україні естонського безпілотного наземного транспортного засобу THeMIS
13:57 В Угорщині випустили підручник з географії з проросійським змістом
13:47 Група Європейської народної партії номінувала український народ і Володимира Зеленського на премію Сахарова «За свободу думки»
13:47 Новій заступниці гауляйтера Херсонської області повідомлено про підозру — СБУ
13:21 Кабінет міністрів Ліз Трасс став першим у Великій Британії без білої людини на ключових посадах
13:11 «Армія дронів»: ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate
13:03 У Верховній Раді запропонували звільнити від мобілізації вихователів дитсадків і тренерів
12:23 ЄС і США збільшили закупівлі алюмінію і нікелю з Росії після нападу на Україну — Reuters
12:19 «У дивній заочній формі»: в Луганській ОВА повідомили, як проходить навчальний процес в окупованому росіянами Сєвєродонецьку
12:10 Прем‘єр-міністерка Великої Британії призначила нових міністрів
11:39 Російські окупанти демонтують лазерне освітлення на площі в Маріуполі
11:36 Тимофій Милованов закликав українців підготувати «тривожну валізу з їжею»
11:07 7 вересня — День воєнної розвідки України
09:46 Частина Енергодара залишилася без електрики після пошкодження підстанції «Луч»
09:21 383 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ
09:18 Обстріли Харківщини: за минулу добу поранено чотирьох мирних мешканців
09:03 РФ намагалася тиснути на гендиректора МАГАТЕ під час підготовки звіту — представник України при ООН
08:38 Окупанти обстріляли житловий будинок у Слов’янську: під завалами можуть бути люди
08:22 Дніпропетровщина: ворог обстріляв з «Градів» Нікопольський район
08:21 «Тризуб» від Мінкульту та Banda Agency – в Мінкульті розповіли про вартість, у Banda Agency відмовились коментувати проєкт

Херсонщина: з 24 лютого росіяни викрали понад 600 українців

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військові РФ у Херсонській області викрали 613 осіб.

Середа, 7 вересня 2022, 14:09
Підтримати

Про це “Суспільному” повідомила головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська.

За її словами, наразі слідству відомо про звільнення 346 людей, 248 — перебувають у російському полоні: “Серед викрадених окупантами людей — мери міст, сільські, селищні голови та їх заступники, старости сіл, секретарі рад, депутати обласної та місцевих рад, правоохоронці, священнослужителі та інші громадяни”, — розповіла Весіловська.

Читайте також:

Викрали, катували та використовували його соцмережі для просування кремлівської пропаганди: Історія 55-річного садівника Ігоря з Херсона

Також Весіловська зазначила, що цифри – не остаточні, адже правоохоронці продовжують встановлювати кількість викрадених осіб, а також їхні дані: “Повідомлення про такі факти приймаються від близьких родичів зниклого або від інших осіб, яким відомо про зникнення людини, наступними способами: направлення такої інформації електронною поштою або дзвінок на гарячу лінію”, — сказала спеціалістка.

Теги: викрадення цивільних, викрадення, війна, російська агресія, російсько-українська війна, Херсонська область, Херсонщина

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook