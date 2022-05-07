Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначено, що на Слобожанському напрямку російська армія зосередила основні зусилля на тому, аби не допустити подальше просування українських захисників у напрямку державного кордону України.
Зокрема, РФ посилила угруповання своїх військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного округу шляхом долучення до бойових дій підрозділів резерву та обстріляла з артилерії райони населених пунктів Прудянка та Слатине. Втім, ЗСУ й надалі продовжують вибивати російських солдатів.
Також російські війська спробували почати наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, та без успіху. Зазнали втрат та відійшли на попередні позиції.
- Нагадаємо, у ніч на 7 травня російські окупанти поцілили ракетою у Національний музей імені Григорія Сковороди, який розташований у селі Сковородинівка (Харківська область).
- Російські загарбники можуть зіткнутися з проблемами під час наступу на Харківському напрямку. На заваді може стати удар українських захисників по російському командному пункту в Ізюмі.