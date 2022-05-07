Під час контрнаступу на Харківщині напрямку бійцям Збройних Сил України вдалося вибити російські окупаційні війська з села Циркуни.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначено, що на Слобожанському напрямку російська армія зосередила основні зусилля на тому, аби не допустити подальше просування українських захисників у напрямку державного кордону України.

Зокрема, РФ посилила угруповання своїх військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного округу шляхом долучення до бойових дій підрозділів резерву та обстріляла з артилерії райони населених пунктів Прудянка та Слатине. Втім, ЗСУ й надалі продовжують вибивати російських солдатів.

Також російські війська спробували почати наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, та без успіху. Зазнали втрат та відійшли на попередні позиції.