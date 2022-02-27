Звернувшись до громадян Республіки Білорусь Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі в Україні страждають звичайні люди та їх домівки. Наразі білоруси мають обрати на чиєму вони боці.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

Президент заявив, що з території Білорусі по Україні запускають крилаті ракети, літаки, вертольоти. Зокрема техніка била по домівках українців, хоча наразі, це найкращий час вирішити з ким вони: з Росією чи за себе.

Він нагадав білорусам, що ціллю російських військ є звичайні люди та жилі квартали.

Сьогодні всіх вас кличуть, щоб проголосувати на референдумі. Це виглядає як звичайний політичний процес, але зараз вже точно не може бути нічого звичайного. Зараз ухвалюються рішення зовсім іншого рівня”, – зауважив Зеленський.

Він констатував, що Мінських переговорів не буде. Зеленський сказав, що українська влада неодноразово розмовляла з білоруською, коли та була нейтральною. Однак наразі це неможливо.

Зараз ви ще не зробили свій головний вибір. Він попереду і має залежати тільки від вас, ні від України, ні від Росії, ні від Америки, а від народу Білорусі”, – резюмував президент.