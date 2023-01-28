Про це повідомив завідувач біологічної університетської лабораторії “Східні степи” Володимир Грубник у коментарі “Суспільному”.
Наразі вчені не розповідають в якому форматі й коли відбудеться День бабака з міркувань безпеки: “Це одна з небагатьох подій, традицій, яка не зникає під час війни. Вважаю, що це дуже важливо для людей почути прогноз Тимка на наступний рік, на весну”, — сказав Грубник.
Він запевнив, що Тимка розбудять, але тварині не завдасть шкоди.
“Бабаки сплять не як ведмеді всю зиму, в деякі моменти вони виходять зі сплячки, можуть вити на поверхню, подивитися, що відбувається. Навіть спарювання у бабаків відбувається саме взимку”, — розповів Володимир Грубник.
Також, як сказав завідувач, нині Тимко спить, проте вже декілька разів прокидався.
Біолог додав, що бабак живе в умовах кліткового утримання. На зиму він поміщається до прохолодного підвалу і якщо його дістати на деякий час, поступово виходить зі сплячки: “Коли його вже дістали, він зробив прогноз, розізлився, і далі пішов спати”, — зауважив Грубник.
ДОВІДКА. Степовий бабак Тимко III, який мешкає на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна, разом з іншими тваринами пережив окупацію у селі Нестерівка Великобурлуцької громади на Харківщині, яке Збройні сили України звільнили від росіян під час контрнаступу у вересні.
- У травні стало відомо, що бабак Тимко опинився разом з товаришами під російською окупацією.
- У лютому минулого року степовий бабак Тимко IIІ спрогнозував прихід весни за шість тижнів.