Вчені не виключають, що після пережитої окупації Харківської області, на території якої знаходився бабак Тимко III, тварина віщуватиме на весну 2023 року.

Про це повідомив завідувач біологічної університетської лабораторії “Східні степи” Володимир Грубник у коментарі “Суспільному”.

Наразі вчені не розповідають в якому форматі й коли відбудеться День бабака з міркувань безпеки: “Це одна з небагатьох подій, традицій, яка не зникає під час війни. Вважаю, що це дуже важливо для людей почути прогноз Тимка на наступний рік, на весну”, — сказав Грубник.

Він запевнив, що Тимка розбудять, але тварині не завдасть шкоди.

“Бабаки сплять не як ведмеді всю зиму, в деякі моменти вони виходять зі сплячки, можуть вити на поверхню, подивитися, що відбувається. Навіть спарювання у бабаків відбувається саме взимку”, — розповів Володимир Грубник.

Також, як сказав завідувач, нині Тимко спить, проте вже декілька разів прокидався.

Біолог додав, що бабак живе в умовах кліткового утримання. На зиму він поміщається до прохолодного підвалу і якщо його дістати на деякий час, поступово виходить зі сплячки: “Коли його вже дістали, він зробив прогноз, розізлився, і далі пішов спати”, — зауважив Грубник.

ДОВІДКА. Степовий бабак Тимко III, який мешкає на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна, разом з іншими тваринами пережив окупацію у селі Нестерівка Великобурлуцької громади на Харківщині, яке Збройні сили України звільнили від росіян під час контрнаступу у вересні.