Протягом наступного місяця на небі можна буде побачити спалахи зорепаду Персеїди.

Про це розповідають #Букви.

Спостерігати за першими метеорами річного потоку Персеїди можна буде вже з п’ятниці, 17 липня.

Цей потік утворюється в результаті згоряння частинок порід, льоду і пилу хвоста комети Свіфта-Таттла, яка пролітає навколо Сонця за 135 років, в атмосфері Землі. Зорепад є щорічним.

В цілому, в 2020 році, зорепад Персеїди можна буде спостерігати з 17 липня по 24 серпня. При цьому максимальна активність зорепаду очікується вночі з 12 на 13 серпня. Передбачається, що саме тоді всього за одну годину можна буде побачити близько 60 спалахів.

Для спостереження за зорепадом Персеїди не потрібні якісь спеціальні прилади. Однак краще за метеорами спостерігати на віддаленості від джерел яскравого світла.

Всі метеори будуть вилітати з точки, яка знаходиться в сузір’ї Персея, тому дивитися потрібно буде на північний схід.