Народний обранець від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький прокоментував вчорашнє звільнення Людмили Денісової з посади Уповноваженої ВР з прав людини. За словами нардепа, таке звільнення є незаконним та антиконституційним.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Княжицький зауважив, що до того, як Людмила Денісова виконує свої обов’язки омбудсменки, дійсно були справедливі зауваження.

Однак всі авторитетні правозахисні організації наголошують, що Денісова працювала чесно, а її звільнення – це кричуще порушення демократії.

“Не дивно, що російська негідниця Захарова зраділа звільненню Денисової, а європейці були, м’яко кажучи здивовані”, – додав Княжицький.

До свого допису нардеп прикріпив скриншот з російського ЗМІ, яке цитує офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову. Остання заявила, що Людмилу Денісову нібито звільнили “через розповсюдження фейків”.

Також Микола Княжицький додав відео свого вчорашнього виступу у парламенті щодо звільнення Денісової.

Під час виступу він зауважив, що влада намагається зробити Україну членом Європейського Союзу, однак своїми діями порушує низку законів, звільняючи омбудсмена без жодних підстав.

“Якщо ми будемо порушувати закони і Конституцію, порушувати зобов’язання перед Радою Європи, жодних успіхів не буде”, – сказав він.

Нардеп також наголосив, що влада не представила кандидатів, які можуть замінити Денісову, тому українцям, чиї права порушили, фактично немає до кого звернутись за допомогою.