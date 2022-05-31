Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за відставку Людмили Денісової з посади Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомив народний депутат України від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Це рішення підтримало 234 народні депутати. Натомість призначення нового Уповноваженого ВР з прав людини не відбулося.

Передумовами для звільнення Людмили Денісової стало неналежне виконання обов’язків:

Невиконання своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій та іншої правозахисної діяльності;

Сумнівна медійна робота, де вона наголошувала на чисельних деталях “сексуальних злочинів” та “зґвалтуваннях дітей” на окупованих територіях, які вона не могла підтвердити доказами;

Також тривалий час після 24 лютого Людмила Денісова провела за кордоном, у теплих країнах Західної Європи.

Раніше українські медійниці підписали відкритого листа омбудсменці Людмилі Денісовій щодо комунікацій про статеві злочини під час війни з проханням дотримуватися професійної етики. Підписи поставили: Катерина Рошук, співзасновниця та СЕО Букв, власниця агенції з управління репутацією Reputation Security; Владіслава Діденко, випускова редакторка інтернет-видання #Букви та команда видання #Букви.

Так як нового Уповноваженого ВР з прав людини ще не призначили, правозахисники вимагають дотримання процедур і незалежного конкурсу на посаду омбудсмена. Про це йдеться у повідомленні Центру прав людини ZMINA.

“Ми, представники правозахисних організацій, закликаємо Верховну Раду України припинити політизацію і спроби знищення незалежності інституту омбудсмена та створити умови для проведення відкритого та незалежного конкурсу на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотриманням міжнародно визнаних стандартів прозорості, неупередженості та залучення громадянського суспільства”, – йдеться у заяві.

Правозахисники вимагають проведення відкритого конкурсу із залученням представників громадянського суспільства до процесу добору кандидатів. Адже обрання омбудсмена без визначених належним чином процедур призведе не до виправлення недоліків роботи інституції, а до поглиблення наявних проблем.

Розбудова та укріплення незалежного та відповідного міжнародним стандартам інституту омбудсмена є одним із ключових механізмів захисту прав людини в умовах російсько-української війни, що триває, та подолання її наслідків в Україні.