Через два тижні після звільнення із Fox News ведучий Такер Карлсон, відомий своєю проросійською позицією, звинуватив телеканал у шахрайстві та порушенні контракту, а також висунув вимоги щодо низки документів, які можуть передувати судовому позову.

Про це пише Axios.

У вівторок, 9 травня, Карлсон також анонсував перезапуск свого шоу на платформі Twitter.

“Скоро ми запустимо нову версію шоу, над яким ми працювали протягом останніх шести з половиною років, на Twitter. Ми вдячні за змогу транслювати свої думки тут. Свобода слова – це головне право, яке ви маєте. Без нього у вас немає інших”, – наголосив він у відеозверненні.

Як повідомляється, контракт Карлсона з Fox News закінчиться у січні 2025 року, і телеканал планує продовжувати платити йому. Це, своєю чергою, стає перешкодою для запуску нового конкуруючого шоу, проте, схоже, адвокати журналіста змогли знайти вихід із ситуації.

Зазначено, що адвокати Карлсона уже відправили листа до телекомпанії, у якому також висунули звинувачення.

Лист його юристів, адресований телеканалу Fox News, дає Карлсону можливість стверджувати, що положення про неконкуренцію, прописане в його контракті, перестане діяти, що дозволить йому запустити власне шоу або ж медіа-підприємство.

У листі міститься інформація про те, що співробітники Fox “навмисно і з нерозважливою зневагою до правди” порушили обіцянки Карлсону. Також у листі підкреслено, що Fox порушив угоду з Карлсоном щодо нерозголошення його приватних повідомлень у ЗМІ і використав повідомлення ведучого, щоб “вжити несприятливі дії стосовно його працевлаштування”.

Додамо, нещодавно спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті висловив свою підтримку Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Це сталося невдовзі після того, як минулого тижня ведучого Такера Карлсона, який відверто демонстрував прихильність до Росії, зняли з ефіру Fox News.