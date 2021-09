Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 04:59 за київським часом 3 вересня з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії американо-українська компанія Firefly Aerospace вперше запустила свою легку ракету-носія FireFly Alpha. Ракета вибухнула через кілька хвилин після старту.

Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що “сьогодні історичний день для Firefly”.

Що відомо про Максима Полякова?

44-річний Поляков — уродженець Запоріжжя, у 2012 році переїхав до США. Там він стає співзасновником фонду венчурних інвестицій Noosphere Venture Partners.

На сторінці в Twitter він позначив як своє місцеперебування Велику Британію.

В ЗМІ згадується як “інвестор, меценат, громадський діяч та філантроп”, чи не найчастіше — в контексті компанії Firefly Aerospace, яка займається розробкою ракет.

Космічний бізнес

У 2017 році ця компанія (тоді ще під назвою Firefly Space Systems) збанкрутувала через спір щодо неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності Virgin Galactic, але її придбала Noosphere Ventures Полякова.

У 2019 році перші власники Firefly Space Systems подали позов зі звинуваченнями Полякова та генерального директора Firefly у змові з метою доведення компанії до банкрутства, в результаті чого її й придбав Поляков. Чим закінчилась ця справа – наразі невідомо.

Firefly планувала провести перший запуск своєї ракети у 2020 році, однак плани ці не справдились. Тоді запуск був перенесений на весну 2021 року, згодом на червень 2021.

Попри постійне відтермінування, Firefly Aerospace привернула 75 мільйонів доларів приватного капіталу для підготовки до першого запуску своєї ракети Alpha. Залучали й криптовалютних інвесторів.

Поляков і сайти знайомств

#Букви з’ясували, що перед тим, як прийти у космічну галузь, Поляков заробляв на ринку сайтів знайомств. Про це свідчать численні журналістські розслідування, зокрема, дворічне дослідження фактчек-проєкту Snopes.

В публікації видання International Business Times згадується розслідування, під час якого було виявлено зв’язок між Поляковим та низкою сайтів знайомств.

Зв’язок цей пролягав через компанію Cupid plc, яка стала фігуранткою розслідування BBC про те, що користувачі сайтів знайомств, які належали компанії, отримували велику кількість повідомлень від фейкових акаунтів, навіть якщо зовсім не заповнювали дані профілю, не використовували зображень тощо.

Журналісти з’ясували, що користувачам, які обирали безплатну підписку, починала надходити велика кількість повідомлень від жіночих акаунтів. Однак можливості відповісти на ці повідомлення безплатна підписка не надавала, а після переходу на платну підписку потік тих, хто “бажає познайомитись”, різко припинявся.

Розслідування BBC підхопило видання Kyiv Post, яке провело свою частину роботи вже в Україні. Коли співробітниця видання спробувала влаштуватися в запорізький офіс компанії, яка займалась обслуговуванням цих сайтів, їй пояснили, що до її обов’язків входитиме спілкування з користувачами сайту та стимулювання їх придбати платну підписку.

До публікації розслідування ЗМІ вихваляли Cupid plc її за “найшвидше зростання серед технологічних компаній”. Після — акції стрімко впали та активи у вигляді сайтів знайомств викупила Grendall Investments, яку пов’язували з Поляковим.

За кілька років знову відбулася подібна історія з сайтами знайомств і журналістським розслідуванням. І знову в ній фігурувало ім’я Полякова. А також чимало компаній з офшорних юрисдикцій, що не розкривали імена власників, та мережі сайтів знайомств TopOffers і Together Networks.

Крім того, можна знайти ще одне розслідування, пов’язане з мережею Together Networks. Тоді йшлося про передачу частки Полякова в компанії Phoenix Holdings ltd, яка володіла Together Networks. 10% цієї компанії сторони угоди оцінювали у 12 мільйонів доларів, розмір майбутніх дивідендів – у 250 тисяч доларів, а через 9 місяців після угоди – у 500 тисяч доларів.

Невдовзі після укладення угоди нові власники дізналися, що їм належить не 10% Phoenix Holdings ltd, а менш як 7%, оскільки Поляков передав їм не 10% у компанії, а 10% своєї частки, а він був не єдиним акціонером компанії.

Згодом виявилося, що й з дивідендами не все гаразд. Замість виплат раз на місяць дивіденди мають виплачуватися раз на рік (а тоді й зовсім не виплачувались кілька років поспіль). І нарешті виявилося що замість прибутку у 35 мільйонів доларів, компанія отримала менше ніж 6 мільйонів. Врешті новоспечені акціонери звернулися до суду.

Поляков і казино

Окрім сайтів знайомств, Поляков також займався розробленням так званих “соціальних казино”. Фактично – браузерних та мобільних онлайнових ігор, які від традиційних казино відрізняються методом монетизації, що полягає у продажу внутрішньоігрових предметів, бонусів користувачам. Одну з таких компаній назвою “Мурка” нещодавно придбала американська Blackstone Group.