Цуценя бернського зеннехунда спробувало погратись з президентом Ірландії Майклом Хіггінсом під час офіційного виступу.

Відео з інтерв’ю глави держави опублікували на офіційній сторінці лідера в Facebook.

На відео видно, як пес покусує господареві пальці, кладе лапу на стегно і заривається носом у піджак. Гіггінс у відповідь потиснув лапу цуценяті і погладив його по голові, але виступу не перервав.

Грайливого семимісячного цуценя звуть Місніх. З президентом Ірландії він живе зовсім недавно – лише з березня 2021 року. У Хіггінса є ще одна собака тієї ж породи. Вона теж часто з’являється в ірландських новинах.