#Букви зняли, як нардеп їхав з місця зйомки.
Дубінського на велосипеді знімала група відеооператорів. Це відбувалося в районі площі Льва Толстого.
Поруч з місцем фільмування стояв припаркований з порушенням правил дорожнього руху Lexus.
Після зйомки політик пересів на Mercedes G55 AMG і поїхав.
Можливо, це було знімання відеоролика до виборів мера Києва.
У декларації політика є зелений Mercedes G55 AMG, на якому він поїхав. А Lexus, припаркованого не за правилами, в декларації немає.
Сам Дубінський відреагував на опубліковане відео, написавши: “Вийшов з Лексуса. Покатався на велосипеді. Поїхав на Геліку. Короткий зміст мого дня за версією парахаботіков. Вчіться”.
- Нардеп від “Слуги народу”, колишній журналіст телеканалу “1+1” Олександр Дубінський вкотре зганьбився, коментуючи відставку глави НБУ Якова Смолія. Це не перший і, схоже, не останній скандал за його участі.