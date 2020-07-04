Народний депутат України Олександр Дубінський знімав у центрі Києва відео про те, як їздить велосипедом. Але трохи згодом пересів на Mercedes і поїхав.

#Букви зняли, як нардеп їхав з місця зйомки.

Дубінського на велосипеді знімала група відеооператорів. Це відбувалося в районі площі Льва Толстого.

Поруч з місцем фільмування стояв припаркований з порушенням правил дорожнього руху Lexus.

Після зйомки політик пересів на Mercedes G55 AMG і поїхав.

Можливо, це було знімання відеоролика до виборів мера Києва.

У декларації політика є зелений Mercedes G55 AMG, на якому він поїхав. А Lexus, припаркованого не за правилами, в декларації немає.

Сам Дубінський відреагував на опубліковане відео, написавши: “Вийшов з Лексуса. Покатався на велосипеді. Поїхав на Геліку. Короткий зміст мого дня за версією парахаботіков. Вчіться”.