Президент США Джо Байден взяв участь у відкритті нового автомобільного заводу GM Factory Zero, що у Детройті. В межах заходу глава країни протестував новий позашляховик Hummer EV.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Лідер США кілька разів розганяв на тест-драйві новенький автомобіль, демонструючи репортерам свою майстерність. Байден також похвалив “велику трійку” детройтських автовиробників. Наразі до трійки лідерів входять компанії – General Motors Company, Fiat Chrysler Automobiles та Ford Motor Company.

“В автомобільній промисловості Детройт лідирує у світі з виробництва електромобілів”, – сказав Байден.

Зазначимо, тест-драйв на заводі GM Factory Zero є частиною загальнонаціонального туру в рамках нещодавно прийнятого Байденом законопроєкту. Згідно з ним передбачається фінансування галузі інфраструктури, зокрема $7,5 млрд передбачені на створення національної мережі зарядних станцій для електромобілів.

Таким чином уряд прагне заохотити американців надавати перевагу цим автомобілям при виборі транспортного засобу.

Джо Байден зазначив, що у сфері виробництва електрокарів досі перші позиції займав Китай. Однак, він вважає, що незабаром це зміниться завдяки прийнятому закону.



Нагадаємо, 15 листопада Джо Байден підписав інфраструктурний інвестиційний план на суму 1,2 трильйона доларів. Це історичний пакет фінансування будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів у країні протягом кількох років.