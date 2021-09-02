Ролик з’явився на YouTube-каналі Веста.

На відео представлені кадри з презентації альбому, яку Каньє провів на минулому тижні на стадіоні Soldier Field в Чикаго. На вечірці з публічним прослуховуванням альбому музикант побудував копію будинку, де мешкав у дитинстві. На його порозі розгорнулася значна частина перформансу, а на великому екрані з’являлися цитати з Біблії.

У відео до треку “Come to Life” також включені кадри з несподіваною появою Кім Кардаш’ян. Колишня дружина репера вийшла до нього на сцену у весільній сукні. Зі сцени вони пішли вже вдвох.

“Donda” – десятий студійний альбом Каньє Веста, який він назвав на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому “Graduation”.