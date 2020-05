Про це повідомили в Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Стикування відбулося приблизно о 17:16 за київським часом, через 19 годин з моменту старту ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon з мису Канаверал, штат Флорида.

Космічний корабель доставив до МКС двох астронавтів – Дугласа Херлі і Роберта Бенкена.

Перед стикуванням вони на деякий час перейшли в режим ручного управління і провели кілька тестів (зокрема, з маневрування корабля і зближення з МКС).

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Crew Dragon був сконструйований компанією SpaceX Ілона Маска. Одна з його важливих особливостей полягає в тому, що всі етапи його стикування з МКС автоматизовані.

Варто відзначити, що Crew Dragon став першим американським пілотованим кораблем, запущеним з території США з 2011 року (коли було припинено програму польотів шатлів).

Крім того, це перший в історії запуск людей у космос на приватному космічному кораблі (пілотована місія Demo-2).

На станції Дуглас Херлі і Роберт Бенкен приєднаються до основної експедиції МКС.

Теоретично, Crew Dragon може залишатися на орбіті близько 110 днів, але конкретна тривалість польоту буде визначена на станції, з огляду на готовність наступного запуску комерційного екіпажу. Максимально, Crew Dragon може бути на орбіті 210 днів.

По завершенні місії Crew Dragon самостійно відстикується з двома астронавтами на борту, залишить космічну станцію і знову вийде в атмосферу Землі.