Про це повідомили в Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Стикування відбулося приблизно о 17:16 за київським часом, через 19 годин з моменту старту ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon з мису Канаверал, штат Флорида.
Космічний корабель доставив до МКС двох астронавтів – Дугласа Херлі і Роберта Бенкена.
Перед стикуванням вони на деякий час перейшли в режим ручного управління і провели кілька тестів (зокрема, з маневрування корабля і зближення з МКС).
Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR
— NASA (@NASA) May 31, 2020
Dragon will autonomously dock with the @space_station in ~15 minutes → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/Aa3LMa8OTA
— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020
Dragon ~60 meters away from the @space_station pic.twitter.com/5hjJxYyZpl
— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020
Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H
— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020
Crew Dragon був сконструйований компанією SpaceX Ілона Маска. Одна з його важливих особливостей полягає в тому, що всі етапи його стикування з МКС автоматизовані.
Варто відзначити, що Crew Dragon став першим американським пілотованим кораблем, запущеним з території США з 2011 року (коли було припинено програму польотів шатлів).
Крім того, це перший в історії запуск людей у космос на приватному космічному кораблі (пілотована місія Demo-2).
На станції Дуглас Херлі і Роберт Бенкен приєднаються до основної експедиції МКС.
Теоретично, Crew Dragon може залишатися на орбіті близько 110 днів, але конкретна тривалість польоту буде визначена на станції, з огляду на готовність наступного запуску комерційного екіпажу. Максимально, Crew Dragon може бути на орбіті 210 днів.
По завершенні місії Crew Dragon самостійно відстикується з двома астронавтами на борту, залишить космічну станцію і знову вийде в атмосферу Землі.
- Напередодні ввечері американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).
- Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.