«Міс Всесвіт-2021» стала представниця Мексики: відео

ЗеПорушення

48

Всього порушень

10

Днів без порушень
20:13 Parler повернувся в Apple App Store 
20:06 Конон Макгрегор вперше показав фото новонародженого сина
19:46 Порошенко надіслав лист Байдену із проханням зустрітися з Зеленським, – ЗМІ
19:40 Мартиненко припустив, що Киву відправлять на повторний захист дисертації. Той назвав радника Авакова «собакою» та «у*бнем»
18:41 Шмигаль анонсував послаблення карантину у частині областей України
18:38 Від «чорного грибка» на заході Індії померли вже 16 пацієнтів з коронавірусом
18:19 Лайза Кадроу привітала сина з випуском з університету зворушливим постом в Instagram
18:19 Шмигаль, якого Зеленський називав майстром спорту з боротьби з COVID-19, каже, що Степанов не впорався як менеджер
17:45 В Україні почали вакцинувати людей з черги в «Дія», але не всіх
17:24 «Укрзалізниця» з’єднає потягом Львів і курортне місто на Азовському морі
17:08 Лукашенко підписав закон, що розширює права правоохоронців на застосування зброї
16:53 Прокуратура Молдови взялася за вивчення відео викраденого судді Чауса
16:46 Український політв’язень Вигівський хоче оголосити голодування, — Денісова
16:20 Творець Dogecoin назвав Ілона Маска «самозакоханим аферистом»
15:38 Кабмін звільнив заступницю міністра економіки
15:17 Слідчий СБУ присвоїв заарештовані коштовності на 8,6 млн грн
14:58 «Дія» запускає нові онлайн-послуги і функції: повний список
14:56 На станції метро «Арсенальна» чоловік стрибнув під потяг
14:24 Корнієнко заявив про можливе позачергове засідання Ради у четвер з приводу законопроєктів для МВФ
13:46 Уряд має відзвітувати про економічну політику та розподілення коштів антиковідного фонду, — Порошенко
13:10 ЗСУ провели льотно-тактичні навчання у Житомирській області
12:38 Понад 50% українців вважають, що першочергове питання у медсфері — забезпечення безоплатними ліками
11:50 Рада цього тижня збереться на позачергове засідання з приводу кадрових питань у Кабміні, — Разумков
11:13 США закрили одне зі своїх генконсульств у РФ
Ексклюзив
10:56 Радуцький підтримує подання президента та прем’єра щодо звільнення Максима Степанова
10:33 «Укрзалізниця» на літній період запускає поїзди з Чернігова і Сум до Одеси
09:48 Британія послабила карантин: що тепер дозволено?
08:59 Офіційні особи Гази заявили, що неділя була «найбільш смертоносним днем»
08:28 В Україні за минулу добу зафіксовано 2136 нових випадків COVID-19
07:58 Сьогодні 11-та річниця епічної боротьби Януковича із вінком: курйозне відео

«Міс Всесвіт-2021» стала представниця Мексики: відео

Володаркою титулу "Міс Всесвіт-2021" стала 26-річна представниця Мексики Андреа Меса. Українка Єлизавета Ястремська до ТОП-20 конкурсанток не потрапила.

Понеділок, 17 травня 2021, 19:18

Фото: @benjaminaskinas

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Цьогорічний конкурс відбувся у штаті Флорида (США). У ньому взяли участь більш як 70 країн. Вже в третій раз найкрасивішою дівчиною у всесвіті стає уродженка Мексики.

Друге місце зайняла представниця Індії, третє місце посіла дівчина від Бразилії, четверте – домініканка і п’яте – конкурсантка від Перу.

За всю історію конкурсу мексиканки ставали “Міс Всесвіт” тільки в 1991 і 2010 роках. Абсолютне лідерство в конкурсі займає США – представниці цієї країни вісім разів перемагали в цьому конкурсі краси.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)

Переможницею в конкурсі національних костюмів стала представниця М’янми Тузар Вінт Лвін. На конкурсі вона вийшла із плакатом у руках, на якому був надпис “Pray for Myanmar” (Моліться за М’янму).

 

Що відомо про «Міс Всесвіт-2021»?

Меса має вчену ступінь в області розробки програмного забезпечення та “пишається тим, що вона отримала диплом за спеціальністю, в якій переважають чоловіки”. Крім роботи програмістом дівчина є сертифікованим візажистом, а також туристичним амбассадором мексиканського штату Чіуауа.

Меса також є активісткою, яка виступає проти гендерного насильства і займається допомогою бідним в Китаї і Індії та Індонезії в рамках благодійних проектів. Також вона відмовилася від м’яса і тваринних продуктів і стала веганкою.

Вона займається кросфітом і екстремальними видами спорту, зокрема сандбордингом.

Андреа Меса не вперше бере участь у міжнародному конкурсі краси: у 2017 році вона вже спробувала щастя на “Міс Світу” і зайняла на ньому друге місце.

Нагадаємо, що Єлизаветі Ястремській, учасниці конкурсу “Міс Всесвіт” від України, спочатку відмовили в американській візі. У Ястремської в Маямі живе рідна сестра, яка вийшла заміж за американця. Крім цього, візовому офіцерові не сподобалося те, що учасниця незаміжня й у неї немає дітей.

Після публічного розголосу ситуації з візою дівчині таки дозволили в’їзд до США.

  • Раніше переможниця конкурсу краси “Міс Україна-2019” Маргарита Паша опинилася в центрі мовного скандалу. Спочатку вона відмовилася спілкуватися з телеведучою Катериною Осадчою українською мовою для програми “Світське життя”. Паша на своїй сторінці в Instagram написала велике повідомлення з роздумами, а наприкінці зазначила, що хоче викладати свої думки в блозі російською мовою, а кому не подобається – може відписатися. Згодом вона написала ще один пост, але вже українською мовою, в якому заявила, що любить свою країну та її багатонаціональність.
Теги: відео, конкурс краси, Міс Всесвіт, Мексика

Читати #Букви у Telegram і у Facebook