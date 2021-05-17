«Міс Всесвіт-2021» стала представниця Мексики: відео

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Цьогорічний конкурс відбувся у штаті Флорида (США). У ньому взяли участь більш як 70 країн. Вже в третій раз найкрасивішою дівчиною у всесвіті стає уродженка Мексики.

Друге місце зайняла представниця Індії, третє місце посіла дівчина від Бразилії, четверте – домініканка і п’яте – конкурсантка від Перу.

За всю історію конкурсу мексиканки ставали “Міс Всесвіт” тільки в 1991 і 2010 роках. Абсолютне лідерство в конкурсі займає США – представниці цієї країни вісім разів перемагали в цьому конкурсі краси.

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Переможницею в конкурсі національних костюмів стала представниця М’янми Тузар Вінт Лвін. На конкурсі вона вийшла із плакатом у руках, на якому був надпис “Pray for Myanmar” (Моліться за М’янму).

Що відомо про «Міс Всесвіт-2021»?

Меса має вчену ступінь в області розробки програмного забезпечення та “пишається тим, що вона отримала диплом за спеціальністю, в якій переважають чоловіки”. Крім роботи програмістом дівчина є сертифікованим візажистом, а також туристичним амбассадором мексиканського штату Чіуауа.

Меса також є активісткою, яка виступає проти гендерного насильства і займається допомогою бідним в Китаї і Індії та Індонезії в рамках благодійних проектів. Також вона відмовилася від м’яса і тваринних продуктів і стала веганкою.

Вона займається кросфітом і екстремальними видами спорту, зокрема .

Андреа Меса не вперше бере участь у міжнародному конкурсі краси: у 2017 році вона вже спробувала щастя на “Міс Світу” і зайняла на ньому друге місце.

Нагадаємо, що Єлизаветі Ястремській, учасниці конкурсу “Міс Всесвіт” від України, спочатку відмовили в американській візі. У Ястремської в Маямі живе рідна сестра, яка вийшла заміж за американця. Крім цього, візовому офіцерові не сподобалося те, що учасниця незаміжня й у неї немає дітей.

Після публічного розголосу ситуації з візою дівчині таки дозволили в’їзд до США.