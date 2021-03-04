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Штучний інтелект «оживив» видатних українських діячів культури

Штучний інтелект навчили "оживляти" фотографії, перетворюючи їх на короткі анімовані відеоролики.

Четвер, 4 березня 2021, 22:00

#Букви зробили добірку анімованих знімків видатних українців політичних та культурний діячів.

Днями компанія MyHeritage, що надає послуги зі створення генеалогічного древа, випустила безплатний інструмент на базі штучного інтелекту, який “оживляє” портрети людей — Deep Nostalgia.

Цей інструмент дозволяє завантажити фотографії і отримати відео довжиною в кілька секунд. Після обробки людина на фото може посміхатися, моргати чи просто рухатися. Програма сама добирає комбінацію рухів, що найбільше пасуватиме до завантаженого фото.

До прикладу, за його допомогою можна змусити загадково посміхатися співачку Соломію Крушельницьку чи замріяно дивитися політичного діяча Симона Петлюру:

  • Науковці Технологічного інституту Карлсруе (Німеччина) розробили програмний алгоритм, який може визначати харчову цінність страви по фото. Так, користувач отримує дані про калорійність, вміст білків, вуглеводів і жирів своєї страви.
Теги: відео, штучний інтелект

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