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Список учасників 2-го півфіналу нацвідбору на «Євробачення»

У суботу, 15 лютого, відбудеться другий півфінал національного відбору на "Євробачення-2020", в якому буде восьмеро учасників.

Четвер, 13 лютого 2020, 16:49

Список участников

#Букви розповідають, хто змагатиметься за можливість потрапити на фінал нацвідбору.

У другому півфіналі братимуть участь:

MOONZOO feat. F. M. F. Sure – Maze

FO SHO – BLCK SQR

Еліна Іващенко – Get Up

Олександр Порядинський – Savior

GARNA – Who We Are?

KHAYAT – Call For Love

David Axelrod – HORIZON

TVORCHI – Bonfire

Судитимуть учасників другого півфіналу — актор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і гендиректор “Хіт FM” Віталій Дроздов, а також глядачі, які зможуть голосувати під час прямого ефіру.

Вести шоу буде Сергій Притула, а бекстейдж висвітлить Володимир Бірюков.

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Нацвідбір на «Євробачення-2020»: де і коли дивитися другий півфінал

Фінал українського національного відбору відбудеться 22 лютого.

Сам міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020” пройде у місті Роттердам. Перший і другий півфінали – 12 і 14 травня відповідно, а фінал – 16 травня.

  • На міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2020”, який у травні відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), Україна виступить у першому півфіналі.
  • Раніше організатори презентували офіційний логотип міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який цього року відбудеться в Роттердамі (Нідерланди). Його виконано у формі переривчастого кола, складеного з прапорів 41 країни-учасниці в порядку їхньої першої участі.
  • У жовтні став відомий офіційний слоган 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”. Тож захід пройде під девізом Open Up (“Відкрийся”).
Теги: Євробачення2020, пісенний конкурс, полуфинал

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