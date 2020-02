Список учасників 2-го півфіналу нацвідбору на «Євробачення»

#Букви розповідають, хто змагатиметься за можливість потрапити на фінал нацвідбору.

У другому півфіналі братимуть участь:

MOONZOO feat. F. M. F. Sure – Maze

FO SHO – BLCK SQR

Еліна Іващенко – Get Up

Олександр Порядинський – Savior

GARNA – Who We Are?

KHAYAT – Call For Love

David Axelrod – HORIZON

TVORCHI – Bonfire

Судитимуть учасників другого півфіналу — актор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і гендиректор “Хіт FM” Віталій Дроздов, а також глядачі, які зможуть голосувати під час прямого ефіру.

Вести шоу буде Сергій Притула, а бекстейдж висвітлить Володимир Бірюков.