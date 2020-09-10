Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram.

“Delfi покинув пляж “Дельфін”, – написав Криклій.

Цьому передували кілька тижнів підготовки танкера до відбуксирування.

Як відомо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, розташоване в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину неподалік від пляжу “Дельфін”.

Внаслідок аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищив допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.