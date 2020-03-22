Про це розповідають #Букви.
Снігопад не сильний, місцями залишається лежати на тротуарах, а місцями відразу тане.
Жителі Києва вже наперебій діляться знімками та відео березневого снігопаду в Instagram.
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Ну очень весенняя погода ❄ #spring #snow #kyiv #ukraine #2020 #katerinashestak #instavideo #march
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- Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про суттєве зниження температури повітря.