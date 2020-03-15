У Мережі з'явився кумедний відеозапис, в якому демонструються можливості "профілактичного пояса від коронавірусу".

Про це повідомляють #Букви.

“Це профілактичний пояс від пандемії. Зупинить поширення мікробів вже сьогодні. Цей пояс має гумові тримачі для ваших рук, щоб ви не могли торкатися свого обличчя. Тримайте руки якомога далі від вашого обличчя… З правого боку розміщено пристрій для дистанційного потискання рук. З ним можна провести обряд рукопотискання на відстані”, – говорить голос за кадром.

У цей час чоловік на відео з “поясом від коронавірусу” на талії демонструє все на собі.

Зокрема, він продемонстрував, як правильно чхати в “штучну руку з рукавом”.

Ще однією “важливою частиною пояса” є “пакетики для миття рук”.

Профілактичний пояс від коронавірусу Профілактичний пояс від коронавірусу 😅 Дивитися тільки зі звуком!! Опубліковано Букви Субота, 14 березня 2020 р.