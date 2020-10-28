Про це поінформували в Державному агентстві України з питань кіно.
Фільм знятий Олександром Ітигіловим. Сценарій був написаний на основі українського фольклору.
Стрічка-казка розповідає про військового Адама, який повертається після битви та застає рідне місто в полоні злих чар.
У фільмі знялося яскраве сузір’я українських акторів: Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Олеся Жураківська, Ганна Кошмал, Наталія Сумська, Ігор Бірча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Володимир Горянський, Анатолій Хостікоєв.
Стрічка вийде в кінотеатральний прокат 31 грудня 2020 року.
- Раніше в Мережі опублікували другий трейлер художнього фільму “Номери” режисерів Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва.
- У вересні було опубліковано трейлер пригодницької історичної стрічки “Фортеця Хаджибей” (робоча назва — “Пам’ять Сонця”), який було знято Одеською кіностудією.