Український бізнес в умовах повномасштабної війни змушений виживати. Судячи з тенденції блокування податкових накладних (50% наприкінці листопада порівняно з 17% у вересні) – держава аж ніяк не допомагає бізнесу триматися на плаву в умовах потужної економічної кризи.

#Букви поспілкувалися з генеральним директором групи компаній Advanter Group Андрієм Длігачем стосовно цієї ситуації.

Роль податкових накладних в економіці та підприємництві

Як розповів Андрій Длігач, українська податкова система влаштована так, що одним з основних податків є ПДВ (податок на додану вартість). Його сплачує кінцевий споживач – тобто ми з вами. І згодом ця сплата почасти повертається до бізнесу, компенсовуючи частину того, що до того він сплачував.

В якийсь момент податкова може заблокувати цю компенсацію, фактично блокуючи платежі між підприємствами. Проте, замість адекватного регулювання випадків зловживання, такі дії ставлять підприємців у тупик – іноді – плодячи у відповідь корупційні схеми.

“Блокування податкових накладних є способом, з допомогою якого держава намагається знизити зловживання цим податком з боку бізнесу. Але замість того, щоб робити справжні реформи, держава робить це так, що лише стимулює корупцію. Корумпований бізнес сплачує додатково від 3 до 5% тієї суми, що заблоковано, і йому податкова розблоковує ці накладні. Відповідно, гроші повертаються бізнесу. А чесний бізнес змушений іти до суду – і там відстоювати чесність і правдивість своїх операцій”, – розповів Длігач.

Він наголосив, що у судах стає очевидним зловживання з боку податкових органів, адже суди зазвичай приймають рішення на користь бізнесу:

“Близько 97% випадків вирішується на користь бізнесу, що означає, що податківець зловживав своїми повноваженнями і не мав права блокувати діяльність бізнесу”.

Висновок: усе це робиться для того, щоб тимчасово прибрати з бізнесу гроші, відзвітувати перед владою, що податкова начебто виконує плани зі збирання податків, і зрештою так користуватися грошима підприємців.

До чого це призводить? До скорочення ділової активності, робочих місць, і, як наслідок, руйнації економіки.

Що є першопричиною: занадто жорсткі критерії для блокування чи втручання з боку держави з метою акумулювати більше коштів “у власній кишені”, ніж в економіці?

Як розповів Андрій Длігач, першоджерело цього явища є комплексним.

З одного боку, Міністерство фінансів ухвалило рішення, згідно з якими операції, які здійснює бізнес, відносяться до ризикованих. Це розв’язує руки податківцям: дає право блокувати податкові накладні.

З іншого боку, податківці отримують вказівки, з вимогою збільшити обсяг податкових надходжень до держбюджету – і починається ще більший тиск на приватних підприємців.

“Шляхом цих блокувань вони тиснуть на бізнес для того, щоб він сплачував більше податків (і це абсолютна нісенітниця!). Бізнес може сплачувати більше податків лише тоді, коли він зростає, а не коли державні посадовці просто прибирають обігові кошти з бізнесу, адже саме це ці призводить до того, що бізнес руйнується”, – констатує гендиректор Advanter Group.

Він наголошує, що в умовах російсько-української війни держава не спроможна залучати кошти в інший спосіб, окрім як “доїти” власну економіку:

“Ми фактично отримуємо набагато менше, ніж необхідно було б міжнародної допомоги, з банків гроші вже прибрано на користь державного бюджету, фактично, банки купують державні цінні папери замість того, щоб кредитувати реальний сектор економіки. Зрештою, останнє джерело, яке залишилося – прибрати гроші з бізнесу, що, власне, податківці і роблять”.

Як це впливає на українців?

Найочевидніший наслідок блокування податкових накладних – зростання рівня безробіття. Андрій Длігач нагадав, що зараз кожен третій українець не має роботи, і пряма провина тут не лише на бойових діях:

“Це є наслідком не лише російських обстрілів, трудової міграції, але й тому, що бізнес у нас поставлений у такі умови, що він не має ресурсів для відновлення. Бізнес готовий реалізовувати нові проєкти, експортувати, створювати нові робочі місця для українців, але для цього потрібен фінансовий ресурс”.

Однак, фінансовий ресурс є забраним через корупцію та дії податкових. І, паралельно з відсутністю фінансування бізнесу, немає іноземних інвестицій. Бізнес зараз поставлений у такі умови, що він не лише не здатний розвиватися (що необхідно для відновлення економіки) – він, навпаки, скорочується.

“Прямими наслідками таких дій податкової є збільшення безробіття”, – констатує Длігач.