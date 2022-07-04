У перші дні війни президент Володимир Зеленський закликав іноземців долучитися до спротиву Росії у рядах Збройних сил України. Цей його заклик розійшовся по всьому світу – і, дійсно, сотні іноземних добровольців стали на захист чужої їм держави в ім’я справедливості, демократії та проти російської навали. Одначе, багато із них стали перед проблемою: вони нелегали у нашому війську. Вони можуть воювати за нас, покласти своє здоров’я та навіть загинути, одначе лишаються повністю беззахисними з правової точки зору. У них є фізичний бронежилет, але броні під назвою “гарантії” як захисників України, їм.. не дають.

Зазвичай заклик президента, не маючи юридичних підстав, має певну вагу, якої виявляється достатньо, щоб бюрократична машина почала працювати у правильному напрямку. Проте, не в цьому випадку. Держава не лише самостійно не пропонує іноземцям варіантів виходу з ситуації – іноді вона відмовляється надати їм принаймні базову легалізацію у відповідь на тривалі прохання.

Ми уже розповідали про двох військових з Великої Британії – Ейдена Асліна та Шона Піннера – засуджених до страти за найманство у “ДНР”. Формальною мотивацією псевдосуду до такого вироку є те, що вони не мають українського громадянства. Та проблема в тому, що вони обоє просили про це громадянство з 2018 року; Асліну ж, за словами його побратима, не надали навіть посвідки на проживання, хоч за законом він мав би її отримати після трьох років служби. Проте, їм принаймні пощастило бути контрактниками, на відміну від наступного нашого героя.

Сьогодні #Букви вам розкажуть про бійця 2 батальйону ССО “Азов” Київ із позивним “Коба”. Він – житель Грузії, який чітко запам’ятав російське вторгнення у 2008 році. Він був одним із захисників своєї країни, і після того, як російські танки зупинилися за кілька кілометрів від Тбілісі, усі ці роки плекав ненависть до окупанта.

Хоч “Коба” в Україні раніше не воював, після початку повномасштабного вторгнення він кинув усе і відразу ж вирушив сюди. До “Азову” потрапив через своїх знайомих грузинів, зокрема – через інструктора полку Георгія Купарашвілі.

Так про “Кобу” розповів його побратим, командир 2 батальйону ССО “Азов” Київ Дмитро Кухарчук:

“Він професіонал, він один із найкращих кого я зустрічав. Завдяки йому ми врятували багато життів наших бійців, зупинили прорив ворога та зберегли за собою велику частину українських територій. У той момент, коли кияни покинули столицю — Коба захищав Київ, тоді коли мажори пили дорогий алкоголь у столичних клубах — Коба отримав поранення на Запорізькому напрямку”.

Кухарчук стверджує, що з перших днів особисто домагався надання військового контракту своєму побратиму з Грузії, проте все безрезультатно – хоч уже триває п’ятий місяць війни, в якій вони пліч-о-пліч захищають український народ.

В ЗСУ є процедура, яка передбачає надання військового контракту іноземним добровольцям, одначе, як пояснив нам командир другого батальйону ССО “Азов” Київ, процес просто саботується без жодних на то причин:

“Нічим не пояснюється, це просто процес, який вони просто саботують… більше нічого не можу сказати. Не можу сказати куди детально [зверталися], але все робили згідно з процедурою, відповідь чекаємо і досі”.

Жодних легальних альтернатив протягом цього часу для “Коби” також не було запропоновано.

Без контракту військовий не отримує жодних виплат від під час служби, у випадку травм держава також “ні до чого”, як і вийшло у військового з Грузії, коли він отримав поранення на Запорізькому напрямку.

“У нього є великі ризики через відсутність контракту, він отримав поранення і не отримав жодних виплати і жодної зарплатні. Ми скидалися йому і іншим іноземцям на зарплати. До речі, Коба такий не один”, – розповів #Буквам Кухарчук.

Чоловік із високим соціальним статусом у своїй країні, він у критичний момент лишив усе та приїхав до України. Проте, сама держава у допомозі йому відмовляє. “Коба” не нарікає на це, адже він приїхав з однією метою: зупинити Росію.

“Коба ставиться до ситуації іронічно, він ненавидить Московію, яка воювала проти Грузії, він воював проти них там – і продовжує тут”, – розповів Кухарчук.

Скільки таких військових у нас? Невідомо. Як і те, чи “Коба” та його побратими-іноземці з “Азову” є винятками, чи тенденцією ставлення держави до своїх захисників з інших країн.

Відомо, що іноземці є уже в російському полоні, і серед них – добровольці. Про долю цих людей можна лише здогадуватися. Навіть якщо їх повернуть у рідні країни, на них може чекати кримінальна відповідальність за участь у війні в чужій державі. І у статусі кого Україна тоді захищатиме цих військових? І який вони матимуть статус стосовно нашої країни? Чи наша держава не планує за них заступатися?..

Чи вигідним Україні буде статус міжнародного зрадника, який кидає напризволяще своїх захисників – питання риторичне.

Хай там як, “Коба” є одним із тих військових, які все ще чекають легалізації того, як вони на вівтар нашої незалежності поклали свій час, здоров’я та готові покласти навіть життя. А скільки таких історій ще не розказані?