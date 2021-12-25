Бінго…Майже…

Ми тішимося через роботу над собою офісу №1 України. Вельмишановне панство, ви молодці, вдосконалюєтеся, помилки можемо знайти лише ми, якщо прискіпливо читатимемо…Але то не наша мета, ми за “покращення” в усьому.

Чомусь ніяк ви не хочете писати правильно слово проєкт, законопроєкт, проєктний, чомусь наполегливо пишете з “е”. Ви ж знаєте про ідею, час якої настав…Так ось з проєктом саме така історія…Ми повертаємося до свого коріння. Слова проєкт, проєкція пишемо через “є”, як і в решті схожих випадків, на кшталт “траєкторія”», що було запроваджено раніше; дотепер вони писалися через “е” і були по суті винятками.

Насамперед новаторський проєкт “єПідтримка” варто було б написати правильно. Назву новаторського проєкту слід було вдарити новим правописом. Було б потужно!

Натомість ми сподіваємося, ця помилка востаннє, адже ви в авангарді змін на краще.

Кілька дружніх порад.

Пацієнт пройшов якісне лікування. Так кажуть і пишуть, натомість проходити лікування – це калька з мови країни-окупанта. Ліпше – отримав лікування, приміром. Бо проходити, ходити в український мові це власне про ходіння ногами. Необхідності відновлення – в українській мові потреба у відновленні. Так було б досконало. Але з часом, ми певна, таких одруків у вас не буде.

За дорученням Президента – також калька російського по поручению. Ліпше – згідно з дорученням, відповідно до доручення.

Водночас попри незначну критику, ми вдячні вам, панове, за роботу й вдосконалення. Адже ми бачимо – ви чуєте кожного.