Не исключено, конечно, что Владимир Александрович периодически использует тренировочные лабутенчики для начинающих уже сейчас, но с учетом безудержного роста президентского величия каблуки его кедиков в самое ближайшее время должны стать длиннее минимум сантиметров на пятнадцать.

Не исключено, конечно, что Владимир Александрович периодически использует тренировочные лабутенчики для начинающих уже сейчас, но с учетом безудержного роста президентского величия каблуки его кедиков в самое ближайшее время должны стать длиннее минимум сантиметров на пятнадцать.

Церемониальная встреча главы государства с горько кающимся премьер-министром, как будто сошедшим со страниц сценария нестареющей индийской драмы «Одна ошибка», позволила любознательной аудитории разъяснить для себя несколько странных на первый взгляд вещей. Например, почему Гончарук, который наутро после скандала с прослушкой так уверенно снялся в отрешенно-улыбчивом ролике про то, на каком же он все-таки правильном пути и как его не испугать, спустя день сдулся до такой степени, что несмотря на всю свою юридическую вчоность перепутал адресата заявления об отставке.

Оказалось, что ничего Алексей не перепутал уже хотя бы потому, что заявления как такового, скорее всего, не существовало в природе, – просто Владимиру Александровичу нужен был повод запилить ролевой видос нового, доселе невиданного в Украине, типа.

Еще квартал назад Зеленский и Гончарук на этом ролике, скорее всего, ехали бы вместе в «Тесле» Богдана и передавали по кругу шаурму, хохоча. Но Владимир Александрович, как известно, быстро учится на крепкого государственника, семимильными шагами приближаясь к идеалу, а учителя у него очень хорошие. Сначала Зеленский, как известно, с присущим ему талантом косплеил беларусского коллегу Александра Лукашенко, старательно перетрахивая партхозактив на местах. Получалось забойно и, главное, с мемчиками, но для столичной штучки, видевшей самого Маслякова, все это выглядело несколько местечково и, к тому же, скучно. Так что Владимир Александрович быстро перерос Бацьку и устремился к главной вершине президентского мастерства, как он понимал ее всю жизнь еще со времен Кривого Рога. Торжественная встреча с Гончаруком на Банковой показала, что он этой вершины благополучно достиг.

Пик карьеры для артиста-лоха – сыграть Гамлета, но лох тот пацан, который не мечтает сыграть Путина. Беседа с премьером, в ходе которой тот по какому-то конституционно не понятному праву получил от Зеленского «второй шанс» и отеческое напутствие под грозное шевеление бровями и старательное выпучивание глаз, как это последние 20 лет модно в Москве, стала откровенной ролевой игрой, тщательно списанной с аналогичных мероприятий с участием президента РФ.

Достаточно погуглить «Путин встретился с премьер-министром», и поисковик выдаст сотни фотографий, которые отличаются от протокольной съемки Банковой только тем, что у Путина премьер был сильно короче Гончарука. И это обстоятельство в нынешних украинских реалиях уже довольно скоро станет главной причиной, по которой лучший премьер за всю историю Украины будет уволен с конфискацией самоката.

Как говорят в народе, разбитую чашку премьера не склеишь. Вместо Гончарука по всем правилам благородного косплея надо будет брать на премьерскую работу что-то маленькое и – если это, конечно, возможно, – еще более невзрачное. Уже сейчас многие поклонники выдающегося актерского таланта величайшего лидера современности недоумевают, почему Владим Алексаныч Зиленскай не набрил себе красивую путинскую лысину и не нарастил подходящие по чину каблуки, ведь это азы!

Но дайте ему время. Ломать порошенковские схематозы со всеми этими армиями, агрессивно-националистическими мовами, томосами и безвизами (хотя с безвизом на самом деле проще всего: открыть границы с Лугандоном по формуле Штайнмайера – и он сам отпадет) непросто, приходится преодолевать сопротивление системы, но уже сейчас успехи Зеленского в этом благородном деле видны невооруженным глазом. Конечно, даже самый умелый косплейщик, подражая кумиру, на самом деле не получает его суперспособности – вряд ли Владимир Александрович, допустим, будет лично летать на стерхах или истребителе (разве что нырять за амфорами в унитаз с буксира «Яны-Капу», если Путин этот унитаз отдаст, что, разумеется, вряд ли), да и с диктатурой у него пока слабо, но мальчик честно старается, а уж о том, как он быстро учится, кто только ни говорил. И если бы Гончарук, например, сказал на прослушке: «У Зеленского в голове пустое место, но он быстро учится», – глядишь, все бы и обошлось. Хотя и ненадолго, потому что ростом Алеша, как ни крути, не вышел, и это уже сильно чувствуется.