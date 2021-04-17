Подружжя Зеленських разом із речницею президента відвідали Францію з офіційним візитом. Фотозвіт з поїздки викликав жваве обговорення в Мережі, першій леді і пані Мендель дісталося і за обране вбрання, і за недотримання етикету.

#Букви, як завжди, зібрали для вас найсмішніші меми та найгостріші коментарі.

В пятницю, 16 квітня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та прессекретаркою вирушили до Франції. Там президент мав зустріч віч-на-віч з французьким лідером Еммануелем Макроном. Вдвох вони в режимі відеоконференції провели перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала прессекретарка Юлія Мендель. Вбрання останньої прикувало до себе увагу користувачів та користувачок соцмереж.

Речниця президента була вдягнена в блузу нюдового кольору з масивним поясом та довгу спідницю молочного кольору.

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І хоча в Мережі бурхливо обговорювали, чи такі силуети пасують пані Мендель….

Ми — не стилісти, тож оминемо розмірковування про це. Натомість звернемо увагу на інше — на окуляри. Точніше, на той нехитрий спосіб їх носіння, який обрала прессекретарка президента.

Користувачі соцмереж акцентували на недоречності і окулярів, що звисають на декольте Юлії Володимирівни, і цього лука загалом…

Хтось намагався знайти більш доречне середовище для такого вбрання…

Інші звертали увагу на відсутність гармонії між нарядами президента і речниці:

І навіть розмірковували про універсальність лука Мендель:

З народної мем-творчості випливає, що користувачі відчували від цих фото один і той самий вайб:

Однак не тільки Мендель викликала занепокоєння коментаторів. В рамках візиту до Франції Олена Зеленська відвідала Версальський палац — колишню резиденція французьких королів. Там нею було запущено україномовний аудіогід.

Для заходу перша леді обрала кежуел-лук. Вона з’явилася у світлому шкіряному тренчі, білій блузі, темних штанах вільного крою. Образ був доповнений білими кросівками Veja.

Взуття Зеленської, як і того разу, коли вона відвідала музей в Омані в шльопанцях, не залишило українських фейсбучан байдужими.

Дехто візуалізував свої пропозиції щодо того, як вбрання можна було б покращити:

Фахівці наголошують, що у випадку із Мендель та Зеленською йдеться не тільки про справу смаку, а і про певні порушення етикету.

Так, блогерка Марта Госовська помітила наступні проблемні моменти в образі Зеленської:

Перша леді обрала взуття, яке не мають носити під час офіційних візитів державного рівня (тим паче, що всі інші особи на фото з Версалю — у туфлях). Але ситуацію можна було б легко виправити, навіть залишивши кросівки замість туфель.

“Протоколіст би легко запобіг цій халепі: якби перша леді наполягала, що хоче взути кроси, бо ноги відвалюються від просто туфлель, то він би порадив не білі і не брендовані так крикливо. І все. Було б не так трагічно”, — зазначає Марта.

Тренч, у якому з’явилася Зеленська, є верхнім одягом, а його, за нормами етикету, можуть не знімати лише королева та члени королівської родини.

Коментуючи ситуацію із Мендель, Госовська акцентує, що її костюм є невдалим для офіційних зустрічей, оскільки недоречно підкреслює її жіночність.

“Костюм цей ультрамодний і був би гарним свідченням модної обізнаності пані Мендель, якби його одягли на неофіційне афте-паті (попередньо знявши окуляри з декольте, звісно). А на пресконференції це хибне рішення. І тут теж мав би втрутитись протоколіст, але, але…”, — пише блогерка.

Що стосується окулярів, вони, як зазначає Госовська, є неприпустимим в офіційному костюмі важким аксесуаром. І, якщо окуляри є, вони мають бути виключно на очах.