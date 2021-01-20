Якщо українці, сидячи на локдауні, з краплями валідолу рахують гроші, щоб заплатити за тепло, то олігархи вочевидь не втрачають шансу заробити навіть на підвищенні температур. Чому на "Центренерго" перед холодами не виявилось вугілля і хто з олігархів винен, розбирались "Букви".

Минулої п’ятниці ексдепутат Сергій Висоцький опублікував лист “Укренерго” до виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка про дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі в 1700 мВт в період з 14 до 19 січня.

Серед причин називався незавершений ремонт АЕС, різке зростання споживання через холоди, а також відсутність належних запасів вугілля.

Станом на 14 січня на складах ТЕС і ТЕЦ запаси вугілля дорівнювали 688 тис. тонн при мінімально необхідних 900 тисячах тонн. Тоді як минулого року їх було 2,6 млн тонн.

За інформацією Міністерства енергетики, з початку листопада по 30 грудня 2020 р. загальні запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися з 2,6 млн т до 929 тис. т, при цьому запаси газового вугілля скоротилися у 3,4 рази – до 644 тис. т, а антрациту у 1,5 рази – до 285 тис. т.

Після публікації ексдепутатом листа “Укренерго” заявило, що вугілля дійсно в обмаль, але віялових відключень не буде, а вже 19 січня компанія визнала критичну ситуацію.

Запаси всіх видів вугілля впали до 487,5 тис. тонн, що в 5 разів менше порівняно з листопадом попереднього року.

У вихідні в авральному порядку ситуацію стали рятувати за рахунок атомної енергетики – був включений 6 енергоблок Запорізької АЕС.

“Починаючи з понеділка 18 січня, включено в роботу додатково шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ) сумарною потужністю 1 200 МВт”, – заявили в “Укренерго”.

Такий ось парадокс – атомні електростанції, яким рік уряд перекривав кисень і заганяв у збитки, виявились єдиною опорою держави. В той час як олігархи продовжили заробляти собі на солодке життя. Адже без їхніх ігрищ така криза не виникла б.

Кілька місяців тому “Букви” детально описували схеми на “Центренерго”, на яких заробляв Ігор Коломойський. Вони полягали в тому, що на аукціон виставлялись високі обсяги виробництва електроенергії, яку ніхто не планував виробляти, а потім небаланс на ринку перекривався за рахунок більш дешевої виробництва “Енергоатому”. Дешеву електроенергію скуповували компанії з орбіти Коломойського.

Так, ще у серпні Центренерго реалізувало 4,6 млрд кВт-год електричної енергії з поставкою в четвертому кварталі 2020 року ПрАТ “Синтез Ойл” за ціною на 34% нижче собівартості. “Синтез Ойл” пов’язують з групою “Приват” (як і менеджмент “Центренерго”). А на автомобілі цієї компанії їздила охорона Володимира Зеленського у 2019 році.

Реалізований “Центренерго” на четвертий квартал 2020 року об’єм виробництва майже вдвічі перевищував середній рівень виробництва електроенергії ТЕС компанії в 2019 році.

При цьому структури, які ЗМІ пов’язували з Коломойським, продавали тому ж “Центренерго” вугілля за ціною на 20% дорожче ринку.

Як ви розумієте, згадане перевиробництво треба було чимось перекривати. Так дехто і грався стовпчиками у звітності, допоки не вдарили морози.

І тут вже зачухали потилицю в РНБО, стали з’ясовувати, що відбувається, бо українці чомусь раптом відлипли від телеекранів з “95 кварталом” і пішли перекривати дороги з платіжками за тепло і газ.

“Центренерго” пояснило свої ігри досить філігранно: “через імовірні прорахунки у плануванні”.

Компанія визнала, що мала продати 129% електроенергії у листопаді та 156% у грудні понад обсяг, визначений Прогнозним балансом виробництва електричної енергії в Україні. Тож “Центреенерго” було змушене додатково витратити 128 тис. тонн та 233 тис. тонн вугілля відповідно.

“Така ситуація призвела до критичного зниження обсягу запасу вугілля на ТЕС ПАТ “Центренерго” з 336 тис. тонн станом на 01 листопада 2020 року до 40 тис. тонн на 11 січня 2021 року”, – йдеться в заяві компанії.

А далі майстерно представляється винний – ДТЕК Ріната Ахметова.

“Водночас найбільший приватний постачальник вугільної продукції зупинив відвантаження вугілля на адресу ТЕС ПАТ “Центренерго”, порушивши умови договору, попри отриману передоплату в розмірі 106 мільйонів гривень. Більше того, користуючись критичною ситуацією із запасами палива, 13 січня 2021 року постачальник надіслав на адресу “Центренерго2 попередження про підняття ціни на вугілля з 1650 грн/т до 2100 грн/т”, – йдеться в заяві.

Попри те, що ДТЕК прямо не називається, вгадати його в найбільшому приватному постачальнику неважко.

Про те, що ДТЕК обмежила поставки з шахт до ТЕС, джерела “Букв” розповіли якраз тиждень тому. “Вони так часто роблять, щоб заробити”, – зазначив співрозмовник серед депутатів від “Слуги народу”.

Втім, у самій компанії Ахметова заявили, що вони не винні.

“На сьогоднішній день в енергосистемі склалася критична ситуація. Теплова генерація ДТЕК Енерго, відповідаючи на потребу енергосистеми в маневрових потужностях, працює вже кілька місяців повним складом обладнання. У грудні 2020-го генерація ТЕС ДТЕК Енерго на 48,5% перевищила прогнозний баланс, затверджений Міністерством енергетики. ТЕС ДТЕК виробили електроенергії на 1,142 млрд КВт·год більше, ніж у затвердженому плані. Це спричинило значне зниження обсягів вугілля на складах ТЕС в січні. Станом на 12 січня обсяги вугілля на складах знизилися до 467,5 тис. тонн”, – йдеться в заяві директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Схоже, що один олігарх вирішив, що в нього немає бажання спонсорувати заробітки іншого, втім, він може заробити на тому, де він схибив.

Наразі “Центренерго” і “Укренерго” повідомили про те, що мусять перевести ТЕС і ТЕЦ на газ. Хто на цьому заробить – легко здогадатись. Це ті самі компанії групи Бойка-Фірташа, яким Кабмін наказав знизити ціни на газ для населення.

Тобто жоден олігарх не постраждав, чого не скажеш про населення.

Як повідомили “Буквам” в “Укренерго”, на випадок затяжних морозів уже вжили всіх можливих запобіжних заходів.

“Вугільні блоки, які можуть працювати на резервному паливі (газу), будуть це робити. Плюс у понеділок ми брали аварійну допомогу з Білорусі, збільшили генерацію на ГЕС. Якщо знадобиться ще аварійна допомога, її будуть залучати (у нас є чинні договори з Бєленерго для таких випадків)”, – зауважили в компанії.

Якщо цього не вистачить, будуть вдаватися до обмеження потужностей великих промислових споживачів. Але це крайній випадок. Про відключення населення не йдеться взагалі.