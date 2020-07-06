Після того, як з 1 липня країни ЄС вирішили не відкриватися для туристів не з шенгенського простору, українці усвідомили, що проводити відпустку їм доведеться як вже забуті часи до безвізу. У Туреччині, Єгипті, на Адріатиці і вдома.

Останньою надією для українців провести високий сезон на улюблених європейських курортах було те, що Греція і Португалія не послухаються директив ЄС і відкриють свої кордони для нас.

Однак, ці країни вирішили так не чинити, щоб не отримати мінуси в європейській сім’ї з інших питань.

Тому з 1 липня в ЄС можуть потрапити тільки деякі категорії українців: учні, студенти, моряки, які подорожують транзитом; фахівці з третіх країн, чия робота не може виконуватися дистанційно.

Історія ж 17 українців, яких затримали в аеропорту Греції, говорить про те, що ризикувати і проводити відпустку в поліцейському відділку, не варто.

І краще їхати за безпроблемным маршрутом. Наприклад, на Адріатику. Але і там є нюанси.

Хорватія хоч і є країною ЄС, але оскільки вона ще не входить в Шенген, то скористалася лазівкою в законодавстві і пускає до себе відпочивати українських туристів.

Для того, щоб поїхати в цю краъну, достатньо показати бронь готелю.

У Чорногорії більш суворі правила.

Зараз в’їзд до Чорногорії для громадян України дозволено, однак тільки за наявності негативного результату тесту на COVID-19.

Це повинен бути ПЛР-тест або ІФА-тест на антитіла (ELISA), зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів).

Підходять тільки тести, зроблені в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO / IEC 17025. Списку таких лабораторій в Україні немає, проте цю інформацію про наявність акредитації можна дізнатися безпосередньо в установі.

Станом на 6 липня в Чорногорії 781 підтверджених випадків COVID-19. 14 людей загинули. Згідно з даними українського МОЗ країна внесена в «червону зону» після повернення з якої доведеться 14 днів сидіти на самоізоляції.

Хоча Кабінет міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції чи обсервації тим, хто в’їжджає на територію України з країн «червоної зони» за умови, що вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і він покаже негативний результат.

Втім, можливо, що до моменту, коли ви зберетеся в Чорногорію, ситуація зміниться.

Як повідомила Буквам тураргент Ольга Храченко з компанії «Tut I tam», найближчий виліт в цю країну можливий тільки 18 липня – до цього всі тури розкуплені.

«Туристичні оператори скоротили кількість чартерів до 40%, тому пропозиція досить обмежена», – зазначила Харченко.

Основна маса запитів українців як і раніше стосується Туреччини. У цю країну можна летіти хоч післязавтра, кажуть туроператори.

Ця країна відкрила кордони для українців без вимог проходити ПЛР-тест, але їхати потрібно зі страховкою від коронавірусу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу заявив, що Туреччина буде напрямком номер один для українців, які захочуть подорожувати і провести літню відпустку цього року за кордоном.

Але і тут для українців все буде не так, як рік тому. У всякому разі, що стосується вибору місць відпочинку.

«Оскільки для готелів досить складна система умов роботи через коронавірус, то багато хто з них не відкрилися. Але незважаючи на скорочення пропозиції самі ціни на готелі не надто змінилися. А оскільки зараз високий сезон, то і ціни, зрозуміло, високі», – зазначає Ольга Харченко.

На сайті туроперара Tui відпочинок в Туреччині можна знайти від 40 тисяч гривень на двох за тиждень. У той час як в Хорватію – від 65 тисяч, а Чорногорії та Єгипті – від 26 тисяч.

Є ще одне досить новий напрямок для українців – це Албанія. Тур на відпочинок на двох обійдеться десь до 1000 євро.

Ця країна однією з перших прийняла українців цього року. Перший чартер полетів 26 червня.

Згідно з переліком МОЗ, Албанія входить в число країн «зеленої» зони. Це означає, що українці після повернення з цієї країни не зобов’язані проходити самоізоляцію або обсервацію, але повинні мати страховий поліс.

Або ж ви можете не їхати з України і оцінити, як розвивався місцевий туризм, поки ви їздили в Європу.

При цьому, як зазначає Ольга Харченко, ті готелі, які в Україні дійсно можуть конкурувати, вже розкуплені до кінця літа.

«У більшості ж випадків наші курорти за цінами і рівнем обслуговування і комфорту продовжують програвати тим же турецьким», – зазначає турагент.

Її тезка Ольга подорожувала з сім’єю по Херсонській та Одеській області. «Сюди потрібно безумовно їхати, щоб побачити всю красу – Станіславські гори, рожеве озеро, Арабатську стрілку, Асканію Нову, Акерманську фортеця, але ціни іноді настільки невиправдані, що за них можна було б відпочити десь на півдні Франції».

«Ми намагалися знімати не номери в готелі, а окремі будиночки. І було дуже незручно там жити тиждень без пральної машини, праски і навіть швабри чи миючого засобу для посуду», – зазначає туристка.

«Щоб побачити всю красу Херсонщини вам 100% знадобиться машина і приготуйтеся після Каховки їхати по бездоріжжю», – попереджає Ольга.

Що стосується пляжів, то вони тут чисті. Якщо хочете знайти подібні до Іспанії, то за ними, мабуть, варто їхати в Затоку. А ось в сторону Чорноморська розташовані санжийські схили. Тут відсутня пляжна інфраструктура, зате якщо заїхати машиною і з усім своїм, тобто можливість отримати насолоду від краси і тиші. І зробити красиві фото для інстаграму.

Квартири та номери в готелях в Одесі на найближчі тижні можна знайти на booking від 6 тисяч, в Затоці – від 3 тисяч.

У Залізному порту, Генічеську та Скадовську за тиждень проживання доведеться заплатити від 5 до 15 тисяч.