Репера Тревіса Скотта звинуватили у сатанізмі: походження конспірологічної теорії

Про це пише американське видання Complex.

Чутки про “сатанізм” тих чи інших знаменитостей не є рідкістю, однак цього разу вони мають трагічне підґрунтя, а родини загиблих притягують різноманітних шарлатанів.

Трагічна ситуація на фестивалі Astroworld обростають дедалі більше чутками про жертвоприношення та сатанинські ритуали, елементи декорацій і навіть одяг самого репера. Вони розгорнулися на наступний день після нещасного випадку – і набирають популярності. Зокрема, одне з відео відповідної тематики набрало у TikTok понад 23 млн переглядів. Однак, соцмережа зараз видаляє усі відео, пов’язані з цією теорією змов. Що, ймовірно, їх лише посилить.

Наприклад, деякі користувачі не вірять, що Тревіс Скотт не знав, що відбувається у натовпі. Вони стверджують, що репер дивився на труп, який виносили з натовпу – і співав.

#TravisScott knows exactly what he's looking at.

He's watching the whole thing like

"YeEeeAaAaa YeeeAaaAhhh" #AstroWorld Sacrifice .

Singing as the dead body gets taken away. Creepy man…

“Вісім вогнів та вісім загиблих людей. Як тільки спалахнуло полум’я і Тревіс заспівав, люди почали просити про допомогу. “Побачимося по той бік” буквально стало посланням для тих восьми”, – написав інший користувач і підкріпив свій допис зображенням сцени.

The astroworld concert was a satanic ritual/ sacrifice .

8 🔥flames = 8 people. As soon as the flames came on and Travis started singing people started to ask for help. The "see you on the other side" was literally a message to those 8 ppl 🔥… this is so sad smh rip

Подейкують, що під час виступу Тревіса Скотта специфічні частоти розповсюджувалися на вакцинованих людей і вганяли їх у паніку.

Travis Scott claims that he didn't know that anything was happening at Astroworld but this is evidence that he heard it and ignored it. This was a Satanic Sacrifice Ritual in plain sight. Hundreds of people were injured. There might be a frequency that affects the vaxxed.

Декорації фестивалю також порівняли з “вустами пекла”.

Doesn't seem far off that people believe Travis Scott #AstroWorld festival was a sacrifice. Nothing is a coincidence right? Exhibit A: Mouth of Hell, referenced in Dante's Inferno. In a conspiracy world, you all entered hell.

Користувачі також згадали Гелловінський ролик дівчини Скотта Кендал Дженнер, де остання змащувала своє тіло кров’ю. Конспірологи стверджували, що це символічна кров тих, кого принесли в жертву на фестивалі. Прихильники теорії змов навіть порівняли день народження Тревіса Скотта (30 квітня 1991 року) та день заснування церкви Сатани (30 квітня 1966 року).

Travis Scott’s ‘girlfriend’ Kylie Jenner who is ‘praying’ for the families of the kids who collapsed and died at the Astroworld ‘concert.’ John 8:44

Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do.

Як і більшість конспірологічних теорій, фундаментом цієї є нерозуміння того, чим насправді є сатанізм. Він не є поклонінням Дияволу, всесвітньому злу та руйнуванню. Сатанізм – це форма атеїзму, яка протиставляє себе релігійним догмам. І Сатана є просто символом, а не суб’єктом поклоніння та віри. Він сприймається як позитивний символ світогляду — символ свободи, самовдосконалення, розумного егоїзму, іноді – бунту. Відповідно до концепції філософії сатанізму, “Сатана — це символ, нічого більше. Сатана символізує нашу любов до всього земного та заперечення блідого безтілесного образу Христа на хресті”.