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Репера Тревіса Скотта звинуватили у сатанізмі: походження конспірологічної теорії

В Інтернеті набуває популярності переконання, що фестиваль Тревіса Скотта Astroworld, в результаті якого загинуло 8 осіб і травмувалося більше сотні – це жертвоприношення нечистим силам.

Четвер, 11 листопада 2021, 20:21

Джерело: обкладинка Astroworld, Getty Images

Про це пише американське видання Complex.

Чутки про “сатанізм” тих чи інших знаменитостей не є рідкістю, однак цього разу вони мають трагічне підґрунтя, а родини загиблих притягують різноманітних шарлатанів.

Трагічна ситуація на фестивалі Astroworld обростають дедалі більше чутками про жертвоприношення та сатанинські ритуали, елементи декорацій і навіть одяг самого репера. Вони розгорнулися на наступний день після нещасного випадку – і набирають популярності. Зокрема, одне з відео відповідної тематики набрало у TikTok понад 23 млн переглядів. Однак, соцмережа зараз видаляє усі відео, пов’язані з цією теорією змов. Що, ймовірно, їх лише посилить.

Наприклад, деякі користувачі не вірять, що Тревіс Скотт не знав, що відбувається у натовпі. Вони стверджують, що репер дивився на труп, який виносили з натовпу – і співав.

“Вісім вогнів та вісім загиблих людей. Як тільки спалахнуло полум’я і Тревіс заспівав, люди почали просити про допомогу. “Побачимося по той бік” буквально стало посланням для тих восьми”, – написав інший користувач і підкріпив свій допис зображенням сцени.

Подейкують, що під час виступу Тревіса Скотта специфічні частоти розповсюджувалися на вакцинованих людей і вганяли їх у паніку.

Декорації фестивалю також порівняли з “вустами пекла”.

Користувачі також згадали Гелловінський ролик дівчини Скотта Кендал Дженнер, де остання змащувала своє тіло кров’ю. Конспірологи стверджували, що це символічна кров тих, кого принесли в жертву на фестивалі. Прихильники теорії змов навіть порівняли день народження Тревіса Скотта (30 квітня 1991 року) та день заснування церкви Сатани (30 квітня 1966 року).

Як і більшість конспірологічних теорій, фундаментом цієї є нерозуміння того, чим насправді є сатанізм. Він не є поклонінням Дияволу, всесвітньому злу та руйнуванню. Сатанізм – це форма атеїзму, яка протиставляє себе релігійним догмам. І Сатана є просто символом, а не суб’єктом поклоніння та віри. Він сприймається як позитивний символ світогляду — символ свободи, самовдосконалення, розумного егоїзму, іноді – бунту. Відповідно до концепції філософії сатанізму, “Сатана — це символ, нічого більше. Сатана символізує нашу любов до всього земного та заперечення блідого безтілесного образу Христа на хресті”.

Що таке фестиваль Astroworld

Репер вперше організував фестиваль у 2018 році як частину музичного туру Astroworld: Wish You Were Here. Це спроба відродити атмосферу парку атракціонів AstroWorld, який було закрито у 2005 році. У 2020 році провести фестиваль не вдалося через пандемію коронавірусу.

Коли у 2021 році оголосили про проведення Astroworld, 100 тисяч квитків розпродали протягом години.

“Авто швидкої допомоги заїжджали прямо в натовп”, – написала користувачка Twitter.

Фестиваль мав тривати два дні, але зважаючи на інцидент, організатори скасували другий. В програмі було заплановано виступи SZA, Bad Bunny та 21 Savage.

Теги: Astroworld, конспірологія, репер, сатанізм, теорія змови, Тревіс Скотт

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