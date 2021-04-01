28 депутатів «Слуги народу» приїхало на 87 округ захищати результати Василя Вірастюка. Водночас Олександр Шевченко і «За майбутнє» звинувачують владу в тому, що вона тисне на ОВК і хоче вкрасти перемогу. Що відбувається на окрузі, розповідають Букви.

Обрання на Донеччині депутатом Верховної Ради організатора сепаратистського референдуму Андрія Аксьонова відсунуло на другий план вибори на Івано-Франківщині. Хоча вже самі дані екзитполу показали, що розрив між кандидатами-лідерами мінімальний, а отже, і підрахунок голосів буде запеклим.

Отож, вибори у 87-му окрузі відбувалися після того, як обраний в цьому окрузі народний депутат Зіновій Андрійович переобрався мером Надвірної в жовтні 2020-го і повернувся працювати в своє місто.

Свої кандидатури на ці вибори висунули власник “Буковелю” Олександр Шевченко, “свободівець” Руслан Кошулинський, “Європейська Солідарність” подала кандидатуру Марусі Звіробій, а “слуги народу” висунули відомого легкоатлета Василя Вірастюка.

За кілька тижнів до закінчення виборчих перегонів “Європейська Солідарність” зняла кандидатуру Звіробій на користь Кошулинського.

На той момент соціологія групи “Рейтинг” давала такий розклад сил: за Олександра Шевченка готові були голосувати 30,2% тих, хто визначився і взяв би участь у голосуванні, за Руслана Кошулинського – 27,6%, та за Василя Вірастюка – 26,9%. Марусю Звіробій-Біленьку підтримували 9,1%.

Кампанія в окрузі, за звітом ОПОРИ, проходила з порушенням, включно з підкупом виборців з боку ключових кандидатів та адмінресурсу з боку президента, який за два дні до виборів провів нараду з Вірастюком щодо боротьби з коронавірусом в області. Судячи з усього, це відіграло свою роль.

За результатами екзит-полу Шевченко набрав 32,4%, Кошулинський – 31,6%, Вірастюк – 29,4%.

На другий день після виборів про свою перемогу оголосили і Шевченко, і Вірастюк.

Шевченко заявив, що за підрахунком 100% протоколів він отримав 15 798 голосів (30,89%), Василь Вірастюк — 15 606 (30,52%).

Водночас у «Слузі народу» заявили, що Вірастюк лідирує з 33,86% голосів і випереджає найближчого суперника на 5,65%.

Станом на ранок 1 квітня на сайті ЦВК повідомляється, що оброблено 71,79% бюлетенів. З відривом у 800 голосів лідирує поки Вірастюк.

Днем раніше, 31 березня голова ЦВК Ігор Діденко заявив, що два дні робота ОВК була заблокована і вона не могла прийняти решту протоколів.

30 березня, як повідомила ОПОРА, ОВК округу №87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на повторний підрахунок голосів. Частину – через пошкодження цілісності упаковки, а частину – неналежне маркування пакетів з виборчою документацією, що має досить сумнівні підстави. Близько другої ночі з’явились чутки про замінування приміщення комісії, а коли виявилось, що тривога фейкова голова комісії та сисадмін послались на погане самопочуття та пішли з ОВК.

З 15 години 30 березня робота комісії була заблокована, бо не було кворуму. Були відсутні Іванна Бабій («Європейська Солідарність»), Василь Білоус («Свобода»), Денис Жилюк («Голос»), Андрій Кур’ян («Партія Шарія»), Олександр Кушлик («Слуга народу»), Олександра Петрик («Європейська Солідарність»), Іван Федів («Слуга народу»).

Але головне було не в цьому, а в тому, що партія «Голос» вирішила замінити свого голову ОВК та ще одного з членів комісії. Також змінили своїх представників «Свобода» та «Слуги народу».

Голова ОВК від Голосу Кашніков, який залишив роботу через погане самопочуття виявився навіть не місцевим, він працював на різні політичні сили членом виборчих комісій, але найбільше відомий як реєстратор, який у 2018 році поновив у реєстрі на посаді ексмера Полтави Олександра Мамая, пише рух Чесно.

31 березня Голос змінив Кашнікова на Олексія Остроухова, а пізніше його замінили на Андрія Лозинського. Так само партія Кіри Рудик, яку минулого тижня її ж колеги звинуватили у співпраці з Банковою, змінила члена ДВК Євгенія Павлусенка на Ігоря Децика.

В то момент, коли ЦВК вдруге змінювала голову ОВК в приміщення комісії прибув Вірастюк. Його підтримувало кілька десятків мітингувальників. Через кілька хвилин після Вірастюка в приміщення комісії, поправляючи краватку зайшов Микола Тищенко. З Тищенком на Прикарпаття прибуло майже 30 депутатів.

Присутні члени комісій одразу накинулись на нього з питанням, де третю добу представник «Слуги народу».

Тищенко запитав в жіночки, хто вона така, на що та сказала, що на третю добу без сну вона бути героїнею відео не хоче. Інший член ДВК попросив в Тищенка документи, щоб зареєструвати.

– Хто тут відповідальний, – спитав Тищенко.

– Ми всі тут відповідальні… перед законом, – відповів хтось з присутніх.

-От, от на цих засадах давайте і будемо працювати. Давайте трохи стишимо градус, – театрально протянув Тищенко.

-В нас градусу нема – тихо буркнув йому чоловік, що стояв поруч.

Поки Тищенко розповідав, що молодики під ОВК вочевидь мають зброю і хочуть зірвати підрахунок голосів, представники комісій кричали на нього, що «Слуга народу» мала б уже надіслати свого нового представника, щоб був кворум.

Натомість Тищенко взявся з’ясовувати в однієї з членкинь ОВК, чому там нема представників ЄС і підтвердити на камери, що їм дзвонили. На це жінка відповіла, що дзвонили всім відсутнім, інші додавали, що в комісії так само немає двох представників «Слуги народу». Але Тищенка цікавив тільки ЄС. Потім він намагався запропонувати членам ОВК води і чаю і викликати секретарю комісії швидку.

-Хто вам сказав, що мені треба допомога? Як треба я сама собі допоможу, я лікар, – сердито відповіла та.

Десь на 20-ту хвилину перебування нардепа в приміщенні ОВК, почало виникати враження, що його скоро звідти попросять нелітературним трислів’ям.

-Так, ми йдемо далі з’ясовувати тут ситуацію, потім повернемось, – діловито заявив Тищенко.

-Краще не приходьте, – відповіли йому члени ОВК. – Ви тут тільки хаос створили.

Вихід Тищенка на вулицю був ще гіршим. Його обвинуватили в образах жінок, а коли він став це заперечувати, то чоловіки відповіли, що вони бачили прямий ефір і почали скандувати: «Брехуни!», «Брехуни!».

Тим часом ЦВК замінила ще двох членів комісії, и нарешті почала приймати протоколи. Крім того, 31 березня на Прикарпатті змінили начальника поліції, з Львівщини перевели Романа Рибіцького. Хоча всі ці дні поліція проявляє повний нейтралітет.

Але близько півночі, коли ОВК завернула кілька комісій з дільниць, де переміг Шевченко на засідання прийшов кандидат, і заявив, що в нього намагаються забрати перемогу і закликав людей збиратися на Майдан.

Також кандидат почав суперечку з однією з членів ДВК, що вона підігрує Зеленському.

-Ой, а ви самі з ким? Я пам’ятаю, як ви в 2014 були за Порошенка, потім проти, потім в 2019 були за Зеленського, тепер ви проти, – дала кандидату відпір член ДВК.

Зрештою Шевченку зробили попередження за його поведінку, а голова ОВК взяв невелику перерву.

Близько 2 ночі з’явилась інформація, що в приміщенні ОВК зайшли тітушки. Там справді були молодики. Трохи згодом підтягнулися депутати «Слуги народу» на чолі з Тищенком, який знову почав у всіх з’ясовувати, хто є хто.

Комісія поставила, щоб з зали вивели всіх, хто не зареєстрований. Але Олександр Шевченко сказав, що лишиться як кандидат. В цей час Тищенко намагався вигнати одного з молодих хлопців, які прийшли з Шевченком і кричав йому: «За скільки ти продав Україну».

-Ти захищаєш олігарха, – продовжував напосідати на спортивного хлопця Тищенко.

-Якого олігарха? Людини, яка створила 10 тисяч робочих місць, яка дала роботу. …, – огризався хлопець.

-Людина, яка загарбала гору, з якої вона заробляє мільярди, – апелював у відповідь Тищенко.

– Які мільярди? Подивіться на наші дороги, які він зробив, – доводив хлопець своє.

-Які дороги? За бюджетні гроші, – не вгавав Тищенко.

Навколо цих двох ходив Шевченко і вдоволено посміхався.

Все це виглядало дуже комічно, зважаючи на те, що ще кілька місяців тому на Буковелі відпочивав сам Зеленський і курорту дали працювати попри загрощу салаху коронавірусу.

Оскільки сварки не припинялись, то голова комісії закрив засідання до 11 години 1 квітня.

Зранку комісія працює досить мирно, без депутатів.

Судячи з перетасовки членів комісії, Банковій вдалось взяти її під свій контроль. Розрив між кандидатами менше тисячі голосів.

Колишній депутат Олександр Черненко в розмові з Буквами не виключив, що кандидати спробують анулювати результати певних дільниць через суди. «Вірастюк щось казав про бюлетені без печаток, але побачимо», – каже Черненко.

Він також не виключив, що ЦВК самій доведеться рахувати бюлетені і перейняти на себе функції ОВК.

Поки телеграм-канали зранку пишуть, що Банкова таки вмовила Шевченка відступити, в партії це заперечують.

«А навіщо тоді було вкладатись в цю кампанію, щоб зараз відступати?», – каже співрозмовник Букв в «За майбутнє».

«Ми точно виграли цю кампанію, зараз вони довели до максимуму кількість дільниць за Вірастюка і далі їм доведеться якось викривляти цей результат. Що вони будуть робити – лити зеленку чи рвати бюлетені – ми не знаємо. Але ми будемо показувати, що ця перемога брудна. Так, на Шевченка вже зараз тиснуть, але на мирову ми з ними не підемо», – додає співрозмовник видання.

В “Слузі народу” боротьбу змогли прокоментувати тільки коротко: “Ми виграємо”.