У прямому етері одного з українських телеканалів Олена Зеленська поділилась, що купує скумбрію у середньому по 8 грн за кілограм. Її слова викликали бурхливу реакцію у соцмережах. Дружина президента визнала, що помилилась, проте українці вже підхопили "хвилю", саркастично коментуючи необізнаність у сфері вартості продуктів в українських магазинах.

#Букви зібрали найяскравіші реакції користувачів соцмереж.

Не встигли мережі оговтатись від заяв Миколи Тищенка щодо ціни на сало по 50 грн, як Зеленська подала новий привід для обговорення.

І поки перша леді виправдовувалась на своїй сторінці в Instagram, мовляв: “обмовилась, мала на увазі ціну за 100 грамів риби”, інтернет-користувачі вже змагались у влучних зауваженнях.

У мережі навіть з’явився допис про те, що “скумбрію по 8 грн можна купити через Дію з ковідної тисячі Зеленського”.

Вправлялись у жартах навперебій, пригадуючи попередні “ляпи” команди зі “Слуг народу”.

Хтось із користувачів зауважив, що тепер точно знає, скільки коштуватиме новорічний стіл при президенті Зеленському.

Також мережею “гуляють” меми, котрі нагадують про режим Януковича, ототожнюючи вартість іноземної валюти із вартістю скумбрії за кілограм.

Окрім цього, дехто з українців вирішив “підтримати” Олену Зеленську, та показали власне справедливе уявлення товару, котре цілком виправдовує оголошену вартість риби.

Проте, більшість так і не зрозуміла, чому дружина президента просто не визнала, що для їхньої родини готують кухарі. Зрештою, це було б краще, ніж, не орієнтуючись у справжній вартості продуктів в Україні, намагатись доповнити імідж “простого вчителя історії у країні, де кожен є президентом”.