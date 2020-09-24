Участь в політиці цілими родинами стала вже давно звичною для України. При цьому часом там, де зірка батьків вже закотилась, на зміну приходять їхні діти. І часто в досить дивних тандемах. Остаточно учасники виборів стануть відомі в найближчі дні, але деякі кандидатури вже відомі і так. Про них і розповідають Букви.

Якщо син Віталія Кличка лише створив привід для піару татка, сказавши тому на день народження, що піде в мери Києва, то інші діти поставились серйозніше до питання.

Син мера Кривого Рогу Юрія Вілкула Олександр вже більше 10-ти років у великій політиці. Але його минулорічне балотування до Верховної Ради на чолі Опоблоку виявилось провальним. Довгий час ходили чутки, що на місцевих виборах Вілкул-молодший змінить свого батька та балотуватиметься по Кривому Рогу.

Але той вчинив інакше – і знову балотується в Дніпрі. Наголошуючи, що він єдиний, хто може скласти конкуренцію Борису Філатову.

Клан Балог минулого року фактично програв Закарпаття на виборах до парламенту. Лише один з 3 братів зміг обратися до парламенту. А цього року експерти сумніваються, що партія Балог матиме великий успіх на місцевих виборах. Втім син народного депутата Віктора Балоги, депутат Закарпатської облради Андрій Балога балотуватиметься у мери Мукачевого.

Кандидат обіцяє зробити «наше рідне Мукачеве ще кращим». Але поки деякі його спроби завершуються лише скандалом. Як от зі встановленням пам’ятнику рому-господарнику з мітлою в руках. Цей образ викликав хвилю обурення серед місцевих ромів.

Тим часом у Харкові ще одна інтрига. Причина в тому, що на презентації партії заступник мера Ігор Терехов запевнив усіх що Геннадій Кернес балотуватиметься на мера та до міськради.

Але він також назвав прізвище Кернеса на чолі списка до облради.

А потім на уточнення журналістів, чи балотується мер Харкова і до облради, Терехов заперечив і сказав, що той ітиме лише до міськради і в мери.

Відтак у журналістів виникло логічне запитання, чи не йде в списку до облради син мера Кирил Кернес, але на нього Терехов відмовився відповісти. І попросив чекати завершення реєстрації.

А ось в названому списку «Успішного Харкова» до міськради 4-ю буде Тетяна Чечетова-Терашвілі – заступниця міського голови та донька покійного нардепа Михайла Чечетова.

Тим часом на Київщині – скандал і сенсація одночасно. Син ексгубернатора Київщини і екдепутатки Анатолія і Тетяни Засух Андрій піде на вибори в облраду від партії “Батьківщина”.

Ще 10 років тому важко було уявити собі такий трансфер. Адже Засухи були у ворожому до Тимошенко таборі Януковича, а на Київщині ця родина завжди конкурувала з кандидатами від «Батьківщини». Наприклад, так було у 2012, коли Засуха добилась скасування голосування 26 тисяч осіб, щоб перемогти кандидата від опозиції Віктора Романюка. Не допомогло – в окрузі зрештою призначили перевибори. І переміг Романюк.

Прихід сина Засух в команду Тимошенко анонсував очільник обласного осередку і один зі спонсорів партії Костянтин Бондарєв.

Новий член команди Тимошенко відомий в регіоні не менше ніж його батьки – він президент футбольного клубу “Колос” Ковалівка “, голова Футбольної федерації області та власник потужного аграрного бізнесу.

Дехто вважає, що молодий Засуха буде пробувати стати і головою облради.

Вибори в Київраду теж пройдуть не без дітей відомих батьків.

2 номером списку Слуги народу іде Михайло Присяжнюк. Зараз він відомий телеведучий проєкту “Один за всіх”. Але також відомо, що його мати була 28-м суддею Верховного суду України і першою жінкою-суддею в ньому. У 2012 році Присяжнюка запросили як експерта на проект “Вагітна у 16” на телеканал СТБ. Відтоді він почав поєднувати адвокатську діяльність із роботою на телебаченні.

11-й рядок у списку до Київради від УДАР займає Ілля Кушнір. Це син глави правління ПАТ «ХК» Київміськбуд» Ігоря Кушніра.

Він же 10-й у писку партії в раду Голосіївського району.

Також по списку УДАР до Київради іде син співачки Оксани Білозір. Свого часу Оксан Білозір навіть пробувала пролобіювати сина у список Ради від БПП, але там хлопцю порадили спершу спробувати сил на місцевому рівні. Він справді потрапив до списку БПП до Київради у 2015, але депутатом став лише в 2019. Зате на той час Володимир Гройсман призначив його в.о. глави держкомпанії “Украгролізинг”.

Того ж року його дружина Лариса Білозір обралась на Вінниччині депутаткою парламенту і часто дивує журналістів своїми дорогими нарядами. Втім, її родина заможна і має аграрний бізнес. Лариса Білозір була однією з небагатьох, хто виграв у «Слуг», хоча й не без передвиборчого благодійництва.

А ось її чоловіку потрапити в Київраду буде досить важко. В списку в Київраду йому дістався від Кличка аж 68-й, явно непрохідний номер.

Більші шанси в Білозіра стати депутатом в Дарницькому районі Києва – там він іде 6-м у списку.

24 вересня кандидати мають останній день подати свої документи для участі у виборах, після чого в журналістів буде більше матеріалів, щоб аналізувати, хто і за що змагається на виборах.