Пресслужба додатка "Дія" некоректно розрекламувала чат-бот "єВорог". Одначе, приклад про вагітну від окупантів жінку викликав обурення у соцмережах, після чого представникам "Дії" довелося просити вибачення.

#Букви зібрали реакцію соцмереж.

“Вагітна від рашиста. Вважає себе ледь не першою леді села. Її мати готує їжу для росіян”, – саме таке повідомлення пресслужба “Дії” опублікувала як приклад повідомлень про колаборантів.

Утім, саме ці слова про вагітну жінку та її матір викликали обурення у читачів. Люди помітили у цьому цькування, віктимблеймінг або ж просто наклепи.

Цей допис одним нагадав стереотипне пліткарство з боку “бабусь на лавочці”, іншим – доноси на усіх навколо, які писалися за часів Сталіна.

Цей кейс назвали “провалом у державних комунікаціях” і зауважили, що реальних деталей тут не знає ніхто. Зокрема, вагітна дівчина могла бути зґвалтованою, а її мама просто намагалася зберегти своє та доньчине життя, тому готувала їсти. А судження “ходить, як королева” – суб’єктивне.

Вагітна жінка з окупованої території, яка з матір’ю намагаються вижити – це взагалі не той ворог, з яким потрібно боротися на рівні держави, переконана Наталія Целовальніченко.

Журналіст, військовий і політик Віктор Трегубов зауважив, що це “пахне” класичним наклепом.

Однак, згодом команда “Дії” звернула увагу на критику та перепросила за “недостатньо зрозумілу та некоректну комунікацію” та пообіцяла враховувати свої помилки.