У понеділок, 31 серпня, біля будівлі Верховної Ради України пройшла церемонія вшанування пам'яті чотирьох бійців Національної гвардії, які загинули під час зіткнень під ВР у 2015 році.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Пам’ятні заходи відбулися на площі Конституції, біля ВР.

У них взяли участь спікер Парламенту Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, командувач Національної гвардії – генерал-полковник Микола Балан, рідні загиблих, бійці НГУ.

Четверо гвардійців першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка – Ігор Дебрін, Дмитро Сластніков, Олександр Костін і Богдан Дацюк – рівно п’ять років тому, виконуючи завдання з охорони громадського порядку під час проведення акції протесту під Парламентом, загинули від розриву гранати.

Так, 31 серпня 2015 року біля стін Верховної Ради відбулися сутички протестувальників проти ухвалення змін до Конституції України і правоохоронців. Йшлося про зміни щодо децентралізації влади. Ініційований президентом законопроєкт містив положення про те, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом.

Відразу ж після ухвалення депутатами законопроєкту протестувальники почали штурм Верховної Ради, яку охороняв загін правоохоронців. У бік правоохоронців спочатку полетіли димові шашки, бруківка, пакети зі сльозогінним газом.

Апогеєм протистояння біля ВР став вибух гранати, в результаті якого загинули четверо бійців Національної гвардії, які стояли в оточенні.

Після подій біля Ради ще 141 боєць був госпіталізований із пораненнями легкої і середньої важкості, з них 68 військовослужбовців НГУ.

У МВС заявляли, що основними ініціаторами зіткнень стали активісти з ВО “Свобода”. Серед затриманих за фактом інциденту був боєць батальйону “Січ” Ігор Гуменюк, якого звинуватили в тому, що це саме він кинув гранату в бік бійців НГУ.