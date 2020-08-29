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У Києві вшанували пам'ять загиблих захисників України: фото

Сьогодні, 29 серпня, у столиці проходять заходи з ушанування пам’яті воїнів, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Субота, 29 серпня 2020, 12:01

Фото: #Букви

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, у Меморіальному комплексі Міністерства оборони України відбулося вшанування пам’яті загиблих та покладання квітів. Зазначимо, що імена загиблих захисників України зачитували понад 40 хвилин.

У церемонії вшанування пам’яті взяли участь президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, родичі загиблих та інші.

О 10:00 було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Крім того, заходи з нагоди вшанування полеглих захисників держави відбулися сьогодні й біля Стіни пам’яті на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Там відкрили арт-проєкт “Жива пам’ять“, присвячений пам’яті загиблих в російсько-українській війні (інформаційно-просвітницькі стенди). Він працюватиме до 29 вересня.

Фото: #Букви

  • Сьогодні, 29 серпня, вшановується День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.
  • Київський метрополітен зупинився на одну хвилину для вшанування пам’яті загиблих захисників України.
Теги: загиблі, фото, День пам’яті захисників України, Дмитро Разумков, захисники України, заходи, Київ

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