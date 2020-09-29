Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Інша партія могла б легко опустити руки та заявити, що весь світ проти неї. Але не ми. Партія “Демократична Сокира” народилася в боях та в них виросла. Під судами ми отримували нових прихильників, ми рятували мільярди від олігархів, ми блокували проросійські ініціативи. Зараз у нас хочуть забрати право обиратись. Зараз у наших прихильників хочуть забрати право обирати”, – йдеться в анонсі акції.

Нагадаємо, що вчора, 28 вересня, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від “Демсокири”, де позивач просить суд скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 26 вересня 2020 року, якою було відмовлено в реєстрації кандидатів у депутати Київської міської ради від партії.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви