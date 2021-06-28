Про це розповідають #Букви.
Так, виступ Зеленського слухали стоячи перший Генеральний прокурор незалежної України, народний депутат 1-го, 2-го та 3-го скликань Віктор Шишкін та колишній політичний дисидент, Герой України колишній нардеп Степан Хмара.
Фото: #Букви
Раніше президент Володимир Зеленський під час урочистого засідання в Парламенті повідомив, що до святкування 30-ї річниці Незалежності України із Швеції привезуть оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року “Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького”.
Нагадаємо, що в Україні 28 червня відзначають державне свято – День Конституції. #Букви зібрали цікаві факти про Основний закон.