У залі Верховної Ради двоє авторів нової Конституції України слухали виступ президента Володимира Зеленського у футболках із написом "Зе - вбивця Конституції".

Про це розповідають #Букви.

Так, виступ Зеленського слухали стоячи перший Генеральний прокурор незалежної України, народний депутат 1-го, 2-го та 3-го скликань Віктор Шишкін та колишній політичний дисидент, Герой України колишній нардеп Степан Хмара.

Фото: #Букви

Раніше президент Володимир Зеленський під час урочистого засідання в Парламенті повідомив, що до святкування 30-ї річниці Незалежності України із Швеції привезуть оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року “Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького”.

Нагадаємо, що в Україні 28 червня відзначають державне свято – День Конституції. #Букви зібрали цікаві факти про Основний закон.