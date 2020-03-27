Українська співачка Джамала зворушливо привітала свого сина з днем народження і показала милі сімейні фото.

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Синові Джамали і її чоловіка Бекіра Сулейманова – Емірові-Рахману сьогодні виповнюється 2 роки.

” Не вистачить у світі слів, щоб описати всю любов! З днем народження, Емір-Рахман!” – написала співачка.

Крім того, зворушливі фото опублікував і чоловік співачки.

“2 дуже крутих роки! Якщо коротко: поки що процес контрольований. Силу один до одного ще не застосовували, але вже пару раз були близькі. Кожен день особливий”, – жартівливо прокоментував Бекір публікацію.

Нагадаємо, що в 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі Києва. Співачка вийшла заміж за всіма традиціями весільного обряду кримських татар. Сеит-Бекір – кримський татарин за походженням, родом із Сімферополя.

Варто зазначити, що 20 лютого цього року Джамала оголосила, що очікує на другу дитину.