ФОПи вимагають від Верховної Ради відтермінування законопроєкту щодо касовихапаратів

Про це повідомляють #Букви.
ФОПи вимагають від народних депутатів ухвалити законопроєкт №6376, яким пропонується відтермінувати застосування РРО платниками єдиного податку до 1 січня 2023 року. Проєкт був зареєстрований 2 грудня групою народних депутатів і розглядатиметься уже 16 грудня.
Близько сотні протестувальників перекрили вулицю Грушевського, вийшли з плакатами, прапорами та палили фаєри.
На місці перебувала група правоохоронців, з якими в учасників акції потім виникла сутичка, що переросла в бійку.
Це не перша акція протесту малого бізнесу проти введення касових апаратів. Останній мітинг ФОПів під станами парламенту відбувся 30 листопада 2021 року.
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про туризм” щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг” № 1441-IX. Він дозволяє ФОПам надавати готельні послуги
- Кабінет Міністрів затвердив постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі”. Таким чином Уряд запроваджує експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі держреєстратора.
- Нагадаємо, 23 вересня під будівлею Верховної Ради сталися сутички між правоохоронцями та представниками руху “SaveФОП”.