ФОПи вимагають від Верховної Ради відтермінування законопроєкту щодо касовихапаратів

14 грудня під стінами Верховної Ради зібралися сотні підприємців задля протесту проти запровадження обов’язкових касових апаратів. Учасники акції прийшли з прапорами, плакатами та гучномовцями.

Про це повідомляють #Букви.

ФОПи вимагають від народних депутатів ухвалити законопроєкт №6376, яким пропонується відтермінувати застосування РРО платниками єдиного податку до 1 січня 2023 року. Проєкт був зареєстрований 2 грудня групою народних депутатів і розглядатиметься уже 16 грудня.

Близько сотні протестувальників перекрили вулицю Грушевського, вийшли з плакатами, прапорами та палили фаєри.

На місці перебувала група правоохоронців, з якими в учасників акції потім виникла сутичка, що переросла в бійку.

Це не перша акція протесту малого бізнесу проти введення касових апаратів. Останній мітинг ФОПів під станами парламенту відбувся 30 листопада 2021 року.