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ФОПи вимагають від Верховної Ради відтермінування законопроєкту щодо касовихапаратів

14 грудня під стінами Верховної Ради зібралися сотні підприємців задля протесту проти запровадження обов’язкових касових апаратів. Учасники акції прийшли з прапорами, плакатами та гучномовцями. 

Вівторок, 14 грудня 2021, 17:47

Про це повідомляють #Букви.

ФОПи вимагають від народних депутатів ухвалити законопроєкт №6376, яким пропонується відтермінувати застосування РРО платниками єдиного податку до 1 січня 2023 року. Проєкт був зареєстрований 2 грудня групою народних депутатів і розглядатиметься уже 16 грудня.

Близько сотні протестувальників перекрили вулицю Грушевського, вийшли з плакатами, прапорами та палили фаєри.

На місці перебувала група правоохоронців, з якими в учасників акції потім виникла сутичка, що переросла в бійку.

Це не перша акція протесту малого бізнесу проти введення касових апаратів. Останній мітинг ФОПів під станами парламенту відбувся 30 листопада 2021 року.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про туризм” щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг” № 1441-IX. Він дозволяє ФОПам надавати готельні послуги
  • Кабінет Міністрів затвердив постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі”. Таким чином Уряд запроваджує експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі держреєстратора.
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Теги: SaveФоп, Верховна Рада, касові апарати, поліція, сутички

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