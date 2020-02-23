Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“До шостої річниці власного перебування на посту міністра — Аваков влаштував треш із залякуванням новим вірусом, панікою, бійками і БТРами. Він скористався страхом людей і зробив з себе чи не месію.А насправді Аваков — і є вірус. Він небезпечний, токсичний, отруює все, чого торкається”, – йдеться в анонсі заходу.

На акцію зібралося кілька сотень людей. Серед учасників – голова ЦПК Віталій Шабунін.

Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що акції протесту проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян в Нових Санжарах були спланованими.