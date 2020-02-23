Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“До шостої річниці власного перебування на посту міністра — Аваков влаштував треш із залякуванням новим вірусом, панікою, бійками і БТРами. Він скористався страхом людей і зробив з себе чи не месію.А насправді Аваков — і є вірус. Він небезпечний, токсичний, отруює все, чого торкається”, – йдеться в анонсі заходу.
На акцію зібралося кілька сотень людей. Серед учасників – голова ЦПК Віталій Шабунін.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що акції протесту проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян в Нових Санжарах були спланованими.