Про це розповідає кореспондент #Букв.
За словами організаторів акції, на такі ж марші вийшли люди ще у 14 містах України.
Усім маршрутом, що рухалася колона, люди несли банери на підтримку прав жінок щодо гідної оплати праці, соціального становища, а також з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами).
“Забула запитати, як маю виглядати”
“Права жінок = права людини”
“Б’є – значить стаття”
“Фемінізм = гуманізм”
“У бідності жіноче обличчя”
Учасники та учасниці акції рухалися організованою колоною, їх по обидва боки охороняли кордони поліції.
Люди пройшли до Майдану Незалежності, а потім до Поштової площі, де і розійшлися.
Фото: #Букви
- Раніше організатори розповіли про запланований Марш жінок.