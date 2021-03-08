Про це розповідає кореспондент #Букв.

За словами організаторів акції, на такі ж марші вийшли люди ще у 14 містах України.

Усім маршрутом, що рухалася колона, люди несли банери на підтримку прав жінок щодо гідної оплати праці, соціального становища, а також з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами).

“Забула запитати, як маю виглядати”

“Права жінок = права людини”

“Б’є – значить стаття”

“Фемінізм = гуманізм”

“У бідності жіноче обличчя”

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Київ_Марш жінок2021 Київ_Марш жінок2021 Київ_Марш жінок2021 Київ_Марш жінок2021 Київ_Марш жінок2021 Київ_Марш жінок2021 Київ_Марш жінок2021

Учасники та учасниці акції рухалися організованою колоною, їх по обидва боки охороняли кордони поліції.

Люди пройшли до Майдану Незалежності, а потім до Поштової площі, де і розійшлися.

Київ_Марш жінок2021

Київ_Марш жінок2021 Київ_Марш жінок2021

Фото: #Букви

  • Раніше організатори розповіли про запланований Марш жінок.