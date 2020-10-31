Про це повідомили у Facebook Чорногірського пошуково-рятувального посту.

В цей час на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість становить до 60 метрів, вітер східний 4-5 м/с. При цьому сніг на горі не тане, а продовжує падати.

Засніжило і на популярних українських курортах.

Так зараз виглядає Буковель.

Рясний сніг вкрив територію Драгобрату.

На курорті Захар Беркут снігу не так багато, але він продовжує падати.

Нагадаємо, що у вихідні всю Україну накриють дощі. Так, в суботу, 31 жовтня, на заході країни температура повітря вдень складе 7-12 градусів тепла, а вночі 3-6. На сході і в центральних областях прогнозується 9-14 градусів вище нуля вдень і 4-11 вночі.