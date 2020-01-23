Внаслідок невідомого коронавірусу, який поширюється з китайського міста Ухань, померли 17 осіб. Влада розпорядилася перекрити всі шляхи дорожнього та авіасполучення.

Про це повідомляє Associated Рress.

У повідомленні сказано, що в Ухані живе більше 11 мільйонів осіб. Влада прийняла рішення призупинити відправлення рейсів і поїздів, щоб уникнути можливого поширення вірусу по всьому світу.

Жителям Уханю заборонили покидати місто і країну.

23 січня, о 10 годині ранку за місцевим часом, залізничні станції і аеропорт було закрито. Тимчасово припинять роботу також метро, ​​автобуси, міжміські автобуси і пороми.

Також наголошується, що зараз багато китайців подорожують по світу, що пов’язано з Місячним Новим роком. Тих, хто приїхав уже в певну точку світу з Уханю, просять залишатися на місці або негайно повернутися.

У Всесвітній організації охорони здоров’я ситуацію з поширенням невідомого вірусу з Китаю вже назвали надзвичайною, зазначивши, що боротьба з інфекцією вимагає скоординованих міжнародних дій.

Медики припускають, що переносниками коронавірусу могли бути верблюди. Також є докази того, що захворювання передається від людини до людини.

Заступник директора Національної комісії охорони здоров’я Китаю Лі Бан заявив, що вже є випадки, коли коронавірусом заражалися медпрацівники.

“Досліди показали, що хвороба передається через дихальні шляхи, і існує ймовірність вірусної мутації”, – пояснив він.

Через великий попит на спеціальні захисні маски, в аптеках Уханю не продають більше однієї на руки, щоб вистачило для всього населення.