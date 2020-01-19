У Києві згадують події під час Революції гідності, коли на вулиці Грушевського запалали багаття, а вже через кілька днів загинули перші герої Небесної сотні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Події, що відбулися 19 січня 2014 року на вулиці Грушевського, знаменували початок переходу до силового протистояння з владою. Ніч на 20 січня на вулиці Грушевського згодом назвали “кривавим хрещенням”. Тоді там горіли автобуси, літали коктейлі Молотова, вибухали світло-шумові гранати.

На захід зібралося кілька десятків людей. Вони згадували події того вечора, виступали з промовою і співали патріотичні пісні.

“Поранених медики навіть не встигали рахувати, волонтери виносили людей з кіптяви і диму в 20-градусні морози. Швидкі ж від’їхали на безпечну відстань до Українського дому, тому носити поранених було важко”, – згадують учасники тих подій.

Фото: Олександр Кужельний / #Букви