У центрі Києва на Михайлівській площі відзначили День українського добровольця.

Про це розповідають #Букви.

Організатори події зазначили, що в цей варто згадати і волонтерів, адже саме завдяки їхній відданості, добровольчі батальйони отримували те, що допомагало захищати Україну. На фронт привозили все: від бронежилетів до шкарпеток та картоплі.

Крім того, на площі пройшла панахида за українськими добровольцями та всіма захисниками, які загинули в російсько-українській війні.

А а святковому концерті з нагоди Дня українського добровольця взяли участь Тарас Компаніченко, Живосила Лютий, Леся Рой, Неля Франчук і Григорій Лук’яненко, Орест Криса (гурт “Сонячна машина”), Роман Кріль (гурт “Очеретяний кіт”).