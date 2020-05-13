Про це повідомляють #Букви.
Перед входом до Верховної Ради народні депутати спілкувалися, не дотримуючись соціальну дистанцію. Були без масок.
Фото: Євген Войніч, #Букви
Проте були і ті, хто прийшов в масках та навіть одноразових рукавичках.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Спікер Парламенту Дмитро Разумков вів засідання в масці та рукавичках, а ті, хто виступав з трибуни, в тому числі і прем’єр Денис Шмигаль, були без масок.
Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко також виступала без маски, але на своєму місці народного депутата все ж одягла її.
Президент Володимир Зеленський зайшов до зали засіданнь у масці …
… але коли виступав, то зняв її.
Варто зазначити, що більшість нардепів все ж були у масках. Та були і ті, хто ігнорував це правило: хтось зовсім без маски, хтось опустив її на підборіддя.
- У суботу, 9 травня, Україна відзначала День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Не залишилися осторонь і представники української влади, які, до слова, часто забували про карантинні обмеження.