Сьогодні, 13 травня, багато народних депутатів на позачергове засідання Парламенту прийшли без масок та ігнорували соціальну дистанцію.

Про це повідомляють #Букви.

Перед входом до Верховної Ради народні депутати спілкувалися, не дотримуючись соціальну дистанцію. Були без масок.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Проте були і ті, хто прийшов в масках та навіть одноразових рукавичках.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Спікер Парламенту Дмитро Разумков вів засідання в масці та рукавичках, а ті, хто виступав з трибуни, в тому числі і прем’єр Денис Шмигаль, були без масок.

Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко також виступала без маски, але на своєму місці народного депутата все ж одягла її.

Президент Володимир Зеленський зайшов до зали засіданнь у масці …

… але коли виступав, то зняв її.

Варто зазначити, що більшість нардепів все ж були у масках. Та були і ті, хто ігнорував це правило: хтось зовсім без маски, хтось опустив її на підборіддя.